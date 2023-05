Nuestros Peludos; la agrupación de criadores caninos responsables

En el último año, se han estado aprobando una serie de nuevas leyes de bienestar animal que afectan directamente a las mascotas y a sus dueños, en España.

En lo que atañe a la cría y la venta de perros de compañía, esta actividad queda únicamente autorizada para criadores con núcleo zoológico y de buenas prácticas, prohibiéndose expresamente a particulares y tiendas, y se exige mucha mayor transparencia, ética y responsabilidad, a la hora de realizar esta actividad.

Fruto de todos estos cambios, nace Nuestros Peludos, la agrupación de criadores caninos profesionales, que se preocupa por cumplir los más altos estándares de bienestar animal en la realización de su actividad.

La agrupación se asemeja a las cooperativas, donde cada criador se ocupa de criar unas pocas razas en las mejores condiciones, y con los mejores cuidados, no solo respetando y cumpliendo la ley, sino teniendo su propia metodología y estándares de crianza de calidad, algunos puntos de la misma:

Cooperación entre los diferentes centros de cría de la agrupación, para una mejor selección de ejemplares con mayor diversidad genética, y obtener cachorros con mayor fortaleza inmunológica y resiliencia, es decir, no solo cachorros sanos y libres de enfermedades hereditarias, sino también más fuertes, resistentes y longevos genéticamente hablando, muy por encima de la media de los estándares del sector en el país.

Todos los cachorros son nacidos y criados en España, en instalaciones adecuadas, rodeados de naturaleza y en semilibertad.

Seleccionan a mamas y a papas, no solo de entre los ejemplares con mejor genética y morfología, sino por su ideal temperamento y carácter como perros de compañía.

Gestación planificada de las mamás, donde se les da una alimentación con alta densidad nutricional y suplementación especial para el correcto desarrollo del embrión.

Alimentación exclusiva de los perritos bebes con leche materna hasta los 2 meses de edad.

Socialización con su familia (madres y hermanos), hasta por lo menos los primeros 2 meses de edad.

Supervisión y seguimiento veterinario

Programa de adecuación temperamental, para conseguir una correcta salud mental y desarrollo cognitivo.

Asesoramiento y seguimiento del cachorro una vez entregado, para ayudar a que se adapte perfectamente a su nuevo entorno y familia.

Razas de perros que crían Actualmente, se especializan sobre todo en razas de perros pequeños, pero también algunas medianas y grandes, entre ellas; Bichón Maltés, Caniche Toy y enano, Maltipoo, Lebrel Italiano, Pomerania, Chihuahua, Yorkshire Terrier, Teckel o Bulldog Francés.

Como trabajan y entregan a sus cachorros Disponen de su propia metodología para que cada una de las entregas de cachorros, sea todo un éxito, y una historia con final feliz para todos.

Los cachorros se entregan a partir de los 2 meses de edad, ya destetados y comiendo su comida de calidad, con sus vacunas al día, microchip, y sus desparasitaciones correspondientes.

Antes de la entrega, se realiza última revisión veterinaria para comprobar que todo está en orden, y el perrito es apto para la llegada a su nuevo hogar.

Se entrega el cachorro con garantía de salud (vírica y congénito genética), y con su correspondiente contrato de compraventa.

No trabajan con mensajerías al uso, ya que el cachorro pasa una noche entero en un central, sino que utilizan una flota de transportes propia, y 100 % adaptada y exclusiva para el transporte de cachorros, con climatización y chofer privada, y con viaje puerta a puerta, del centro de cría directo a su nuevo hogar y familia.

Se puede leer más información sobre las entregas en la web.

Opiniones y reseñas de Nuestros Peludos Al ser conscientes de que el sector de la cría canina es uno en los que mayor desconfianza existe, y para aportar todavía mayor transparencia y confianza a sus nuevos clientes, Nuestros Peludos se ha esforzado por potenciar todo lo posible las opiniones de sus clientes, poniendo a su disposición no solo las reseñas en Google, sino publicando en su web reseñas de clientes reales, los cuales comparten libremente su experiencia en el criadero a la hora de adquirir a su nueva mascota, incluso compartiendo fotos a cara descubierta, y siempre con su expresa autorización.