Keratinas sin formol con presentación de 1 litro para marcas, con Keratin Europa

Los tratamientos a base de keratina resultan bastante efectivos para nutrir y regenerar el cabello. Sin embargo, varios de estos productos incluyen en su fórmula diversas sustancias químicas como el formol, que resecan y deterioran el cabello, por lo cual, cada vez más personas optan por añadir keratinas sin formol a sus tratamientos.

Así lo destaca Keratin Europa, un fabricante mayorista en tratamientos capilares, el cual ofrece una fórmula base de keratinas sin formol marcas, con la que se puede elaborar un producto de marca propia. Esto representa una importante oportunidad de negocio para quienes buscan emprender en la industria cosmética con su propia etiqueta private labels.

Los peligros del formol en los tratamientos a base de keratina La keratina es una proteína que se genera de forma natural en el cuerpo y que aporta varias propiedades regenerativas. Por esta razón, se puede usar como ingrediente activo en diversos tratamientos capilares, los cuales, gracias a las propiedades de este compuesto, reparan profundamente las fibras del cabello y lo nutren desde la raíz, lo cual le da un aspecto liso, brillante y fortalecido la hebra capilar

Sin embargo, en la actualidad todavía se utilizan tratamientos de keratina que utilizan formol, a pesar del riesgo que implica este componente, que en la comunidad europea está prohibido. El uso inadecuado de estas fórmulas puede causar irritación en los ojos y el cabello. También puede ocasionar mareos y dolor de cabeza, debido a los vapores que se generan cuando están en contacto con la plancha. Además, con el paso del tiempo, los resultados de estos tratamientos desaparecen y el cabello queda con un aspecto débil, sin vida y sumamente quebradizo.

Por estas razones, en la actualidad, cada vez crece más la demanda de keratinas sin formol entre los profesionales de la industria cosmética, ya en España están desarrollando formulaciones innovadoras en el tema de alisados libre de tóxicos antifrizz y tratamientos de recuperacion capilar de excelente calidad que están recibiendo excelentes críticas del buen trabajo que han venido desarrollando, ya que estos productos permiten aportar un resultado eficaz en la regeneración del cabello, sin los riesgos que implica este compuesto químico.

Productos para elaborar una fórmula propia de keratina sin formol Keratin Europa es una empresa fabricante de tratamientos de alisado y regeneración capilar, la cual ofrece una fórmula madre en keratinas sin formol, con la que sus clientes pueden desarrollar su propia marca para comercializar este producto. Esta fórmula base, aprobada por la Comunidad Europea, está compuesta por 22 ingredientes minuciosamente seleccionados por sus propiedades nutritivas para el cabello. Todos estos componentes con extractos naturales haciendo una sinergia entre la cosmética tradicional fusionando un poco con la nueva moda de los extractos óleos de aceites naturales cuidadosamente seleccionando a sus proveedores en sus tierras y colaborando con cooperativas de autónomos y asociaciones que han decidido emprender aportando un grano de arena a la economia de la comunidad europea Keratin Europa en toda su lista de proveedores tiene su aloe vera natural que las cosechas son cuidadosamente trabajadas por madres españolas que las cultivan y las extraen a mano una a una previa selección en tierras aptas para estas maravillosas plantas tienen tanta vitamina, asi, reduciendo la huella de carbono la mayoría de otras empresas cortan mucho su coste y prefiere procesar el aloe vera en polvo exportando de otros paises tales como México Keratin Europa no escatima en la calidad de sus ingredientes para ofrecer lo mejor de lo mejor a su público, que es uno de sus ingredientes en todas sus formulaciones de alisados antifrizz y línea de cuidado para casa

Para completar la fórmula de cada marca, esta base posteriormente se combina con un ingrediente estrella, que le da su identidad particular. Asimismo, sus clientes pueden escoger entre cinco diferentes opciones en este ingrediente especial, todas ellas, con un toque único y propiedades altamente nutritivas para el cabello.

Por otro lado, los ejemplares del producto vienen en presentaciones de desde 100 mililitros hasta 1 litro, según las necesidades de cada marca, y la empresa, además, ayuda a sus clientes durante la creación de su logotipo, en el caso de que no lo tengan, sin costes adicionales, a diseñar una estrategia de mercado para sus canales de ventas entre un extenso asesoramiento de la creación de una marca, proyección, desarrollo y la internacionalización, que es la especialidad de Keratin Europa.