Cursos de preparación TOEIC Madrid en That’s Fun!

El TOEIC (Test of English for International Communication) es un certificado usado a nivel internacional donde se valora el conocimiento de inglés con fines profesionales. Aproximadamente, 14.000 organizaciones de 180 países confían en este examen para tomar sus decisiones sobre selección y formación de sus trabajadores.

That’s Fun! se dedica a preparar alumnos que necesitan una certificación oficial de su nivel de inglés. Generalmente, estos buscan abrirse al mundo laboral internacional o estudiar en el extranjero. Sea cual sea el caso, esta academia ofrece cursos de preparación TOEIC en Madrid.

¿Cómo es el TOEIC? El TOEIC agrupa en una misma prueba todos los niveles de inglés. Está compuesto por dos partes: listening & reading, que tiene una duración de 2 horas y consta de 200 preguntas, y speaking & writing, cuya duración es de 80 minutos.

En las primeras dos partes se mide el nivel de comprensión auditiva y lectora en inglés. En el listening, el alumno dispone de 45 minutos para responder 100 cuestiones que incluyen fotografías, preguntas sobre una conversación, preguntas y respuestas, u otro apartado de índole similar. Seguidamente, pasa al reading, donde tiene 75 minutos para contestar 100 preguntas. En esta última parte se incluye la comprensión de textos y frases incompletas.

Por otro lado, en speaking & writing se miden las destrezas y los conocimientos en la expresión oral y escrita. En el primero de ellos se deben responder preguntas diversas, como expresar opiniones, describir imágenes o proponer una solución a un problema, todo ello en 20 minutos. En el writing, por su parte, el alumno cuenta con 60 minutos para responder a una petición, escribir una frase basándose en una imagen y escribir un ensayo con un mínimo de 300 palabras.

Cursos de preparación TOEIC en Madrid Para obtener la certificación TOEIC no solo es importante conocer el inglés, sino también contar con la habilidad necesaria para responder preguntas específicas. Es por ello que en That’s Fun! proponen un método de estudio eminentemente práctico, para que el estudiante se sienta cómodo en el examen y pueda mostrar a la perfección todos sus conocimientos.

Una de las características de sus cursos de preparación TOEIC en Madrid es que trabajan con grupos reducidos, de no más de 10 alumnos. De este modo, los participantes pueden aprovechar la experiencia de aprendizaje en cada clase. Además de ello, todos sus profesores son nativos, dándole así la oportunidad a los alumnos de aprender un inglés correcto y adquirir una pronunciación adecuada.

That’s Fun! se presenta como una excelente alternativa para quienes quieren prepararse para el TOEIC en Madrid. Cada semana, en esta academia ofrecen la opción de presentar un simulacro de examen o disfrutar de 3 horas de speaking completamente gratis. De este modo, se aseguran de que sus alumnos estén 100 % preparados.