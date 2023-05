Compramos Tu Siniestro, un servicio completo

Hay muchas situaciones que pueden dejar a un coche inutilizable y sin vida útil, como un accidente o un choque grave, no obstante, aún queda una esperanza para no perder todo el valor de estas propiedades. En este sentido, empresas como Compramos tu Siniestro se encargan de tasar el valor del vehículo, sin importar el estado en el que se encuentra, y lo compran según su coste.

Lo más importante en este caso es que son un centro autorizado de tratamiento, en vista de las políticas ambientales, este lugar cuenta con todos los permisos para operar como centro de desguace en caso de siniestro sin afectar la salud del planeta con prácticas nocivas.

Funcionamiento de Compramos tu Siniestro Este centro de desguace autorizado cumple con todos los requisitos legales para tratar vehículos siniestrados. Durante el proceso, llevan a cabo prácticas de descontaminación y separación de fluidos y elementos peligrosos, tanto para los operadores como para el medioambiente, por lo que trabajar con ellos es completamente seguro y sostenible.

Por otra parte, ellos tienen un sistema único de valoración de los vehículos.

En su página web pueden, hallar una calculadora automática en la que van a tasar el valor del vehículo, lo único que requieren es la matrícula y el código postal. Cualquier persona puede acceder a esta valoración sin compromiso, incluso, solo para tener una referencia lógica de cuánto vale su coche siniestrado.

Otra ventaja de la empresa es que se encargan de recoger el vehículo completamente gratis. El servicio de grúa es gratuito, lo que hace que todo el proceso sea mucho más rentable para los vendedores que ya han restado valor a su propiedad como consecuencia de algún siniestro.

Tramitar una baja Por otro lado, la empresa Compramos tu Siniestro también se encarga de todos los trámites necesarios para concretar la baja del vehículo una vez que ha sido comprado. En la modalidad de la empresa, el proceso es mucho más sencillo, no es necesario acudir a las oficinas de la DGT o al CATV. Según cada caso, ellos diseñan un proceso en el que asesoran al comprador sobre lo que debe hacer y cuáles son los documentos que debe consignar.

También hay varias modalidades para aceptar un coche. Este puede estar averiado, embargado o siniestrado, de tal modo que todo son bienvenidos.

Además, cubren a toda España, ya que en cada región disponen de un desguace autorizado para cubrir las necesidades de las distintas zonas. El coche viejo que pueden creer perdido hoy tiene un valor real de mercado con Compramos tu Siniestro.