Un estudio de Expleo revela que el 76 % de las empresas no alcanza sus objetivos de transformación de negocio

El Business Transformation Index 2023 identifica cuatro factores que limitan la capacidad de las empresas para alcanzar sus objetivos: la falta de cualificación, la inestabilidad a nivel macroeconómico, las exigencias en materia de satisfacción del consumidor y los requisitos relativos a la sostenibilidad.

Expleo ha presentado un nuevo estudio que evidencia las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones para cumplir con sus iniciativas de transformación empresarial: el 76 % de ellas no consigue alcanzar, al menos, uno de sus objetivos de transformación, frente al 60 % del año pasado. Las empresas tienen una mayor probabilidad de fracasar en el cumplimiento de los objetivos relacionados con la entrega a tiempo (42 %), y de ajustarse al presupuesto (40 %).

Este descenso de su capacidad para cumplir con los objetivos de transformación de negocio refleja una evolución en el panorama de mercado determinada por multitud de factores, entre ellos, el covid-19, la presión de la inflación y los problemas relacionados con la cadena de suministro.

El Business Transformation Index (BTI) 2023 de Expleo recoge las opiniones de 1.395 líderes transformadores de grandes empresas de Francia, Alemania, India, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. Ofrece una visión global de las iniciativas de transformación empresarial emprendidas por las grandes compañías, así como de los principales impulsores y obstáculos para alcanzar el éxito. Los sectores representados en el BTI 2023 son el aeroespacial, la automoción, BFSI, el energético y de servicios públicos, manufacturero y de transportes.

Las metas de transformación siguen siendo ambiciosas Pese a las desafiantes condiciones del mercado, el afán por la transformación sigue siendo firme: en promedio, las empresas invierten el 11 % de sus ingresos anuales en sus programas de transformación, cuyo valor medio asciende a los 960 millones de euros.

Cuatro factores limitadores de la transformación empresarial El BTI 2023 ha identificado cuatro elementos que contribuyen a obstaculizar la aplicación de los programas de transformación de las empresas:

La brecha de personal cualificado y la escasez de talento siguen siendo la principal preocupación de las empresas en la actualidad. La falta de competencias y experiencia en tecnologías digitales clave como IA/aprendizaje automático, RA/RV y data constituye un auténtico desafío, y el 77 % de los encuestados lo identifica como un problema. Esto, sumado a un panorama de contratación cada vez más competitivo, hace que el 70 % de los encuestados afirme no poder retener el talento especializado en tecnología por la imposibilidad de ofrecer salarios competitivos.

La inestabilidad a nivel macroeconómico y la incertidumbre despiertan una creciente preocupación entre las empresas y representan ahora el segundo mayor reto al que se ven enfrentadas en 2023, mientras que en 2022 se situaba en sexto lugar. A los conflictos geopolíticos se han sumado los efectos a largo plazo del covid-19 y la subida de los tipos de interés, que han dado lugar a un entorno de elevada inestabilidad. En consecuencia, el 67 % de los encuestados están recortando sus planes como resultado directo, siendo la inflación de los costes (48 %) y la incertidumbre económica (41 %) los motivos principales.

El incremento de las exigencias en materia de satisfacción del consumidor sigue siendo una prioridad para las empresas y, por segundo año consecutivo, es el aspecto prioritario para las 13: el 51 % lo considera un factor clave para la transformación de su negocio. Sin embargo, casi la mitad (44 %) no alcanza los objetivos fijados en cuanto a satisfacción del consumidor y aceptación del usuario y solo el 23 % cree que ofrece una experiencia al cliente puntera en el mercado.

La necesidad de desarrollar la actividad empresarial de manera más sostenible está teniendo un impacto significativo en el funcionamiento de los negocios. La presión legislativa y social es cada vez mayor, hasta tal punto que la sostenibilidad ha dejado de ser un recurso deseable. De los encuestados, el 42 % admite haber perdido clientes o ingresos debido a sus resultados en materia de sostenibilidad, mientras que el 50 % ha dejado de trabajar con un proveedor al no estar satisfecho con su desempeño en materia de medioambiente.

El camino al éxito lo forman las personas y la tecnología La inversión en formación de la plantilla será la prioridad número uno para las empresas, tanto a corto como a largo plazo. El 79 % ha establecido como objetivo mejorar la diversidad de su plantilla, mientras que el 26 % considera que ha realizado grandes progresos en relación con los objetivos fijados hasta la fecha. A corto plazo, recurrir a especialistas sigue siendo una prioridad: el 62 % de las empresas encuestadas tiene previsto contratar mano de obra o subcontratar a terceros para determinadas funciones.

Paralelamente, el uso de la automatización, la IA y la integración de los principios de la hiperautomatización se han identificado como la tercera solución para hacer frente a la escasez de talento: el 47 % prevé recurrir a ellas para afrontar los retos a largo plazo. El 40 % de las organizaciones también indicaron su interés en poner el foco en la hiperautomatización y el 30 % en el digital twin —tecnologías clave para optimizar procesos, aumentar la eficiencia y maximizar la productividad.

Rajesh Krishnamurthy, CEO de Expleo, comentó: «La combinación de la situación económica, la normativa y la presión social de los últimos tres años ha comenzado a acumularse y a suponer un mayor desafío para las empresas y sus programas de transformación. El resultado es la aparición de obstáculos en áreas donde antes podían hacer frente a las dificultades. Esto no se resolverá de la noche a la mañana, por lo que las organizaciones deben conservar su agilidad y mantenerse enfocadas en sus objetivos.

Como proveedor de servicios tecnológicos y de ingeniería para una amplia gama de sectores, observamos una demanda creciente de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, la automatización y los combustibles ecológicos, que tienen el potencial de impulsar los programas de transformación. Sin embargo, el secreto del éxito es contar con el equipo adecuado. Ya sea a través de recursos internos o de un partner externo, la combinación correcta de habilidad, experiencia y cultura es lo que realmente marca la diferencia».

Se puede descargar el Índice de Transformación Empresarial (BTI) 2023 de Expleo en Expleo.com o en el siguiente enlace: BTI 2023 Industry Insights | Business Transformation | Expleo

