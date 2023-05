Gustavo C. Carrasco narra sus experiencias vitales a través de su poemario, ‘De mis introspecciones, al azar’

Círculo Rojo.- De mis introspecciones, al azar es un conjunto de poemas que reflejan la experiencia vital de su autor, Gustavo C. Carrasco. Parafraseando a la prologuista, “se trata de un conjunto de poemas, perfectamente entrelazados, en los que vive el autor y que marcan la evolución de su vida”. Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según el propio autor, “la sinceridad de alguien que desea compartir sus experiencias vitales”.

Sinopsis De mis introspecciones, al azar es un conjunto de poemas, perfectamente entrelazados, en los que vive el autor y que marcan la evolución de su vida, hasta una conciliación última de determinadas búsquedas vitales. Incluso los títulos constituyen un universo concreto, que marca límites.

'From my introspections, at random' is a set of poems, perfectly intertwined, where the author lives and that mark the evolution of her life, to a final conciliation of certain vital searches. Even the titles constitute a concrete universe, which marks limits.

Autor Gustavo C. Carrasco es español, nacido en Valencia (1935), de madre aragonesa y padre castellano. Conformado también por dominicos y jesuitas (Valencia y Madrid, 1943- 1952), así como por las características tan peculiares de la época.

Diplomado en Humanidades (Santander, 1956)

Licenciado en Ciencias Químicas (Valencia, 1958)

Diplomado en Ingeniería Química (París, 1961)

Doctorado en Ciencias Químicas (Valencia, 1962)

Diplomado en Gestión Gerencial (Barcelona, 1974)

Sus principales realizaciones:

Laura (Santa Cruz de Tenerife, 1964)

Gustavo-Eugenio (Madrid, 1965)

Marta (Madrid, 1967)