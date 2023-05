Higia Benchmarking SL organiza la 5ª edición de premios BSH 2023

Los premios no solo son eficientes a la hora de reconocer el arduo trabajo de las organizaciones, sino que también son beneficiosos para que las mismas puedan centrar su foco en los aspectos que pueden mejorar, tomando como inspiración a otros centros.

Por ello, Higia Benchmarking SL se encuentra organizando la quinta gala de sus Premios BSH, que buscan destacar a diversos centros hospitalarios españoles por su labor.

Mejorar la gestión hospitalaria es posible de la mano de Higia Benchmarking SL Higia Benchmarking SL es una empresa formada por profesionales con amplias técnicas de análisis de la información para la gestión sanitaria.

Esto les permite orientar cada servicio a las necesidades de sus clientes, mejorando sistemáticamente sus metodologías hasta alcanzar un benchmarking de máxima rentabilidad.

Dentro de sus servicios, destaca Benchmarking Sanitario 3.0, o BS3, que consiste en un servicio de consultoría de benchmarking que funciona gracias a una plataforma de análisis online de indicadores útiles para la Gestión Sanitaria, utilizando la tecnología Business Intelligence de QlikView.

Dentro de sus principales beneficios, se incluye el acceso a una plataforma web donde pueden analizarse de forma directa los indicadores de gestión clínica, además de la participación en la red de centros BS3, diseñada para facilitar la interacción de los profesionales y así impulsarlos hacia el crecimiento conjunto en el ecosistema de los 180 hospitales que están inscritos.

Sumado a ello, Higia Benchmarking SL ofrece el apoyo de consultores especializados en la transformación de datos de conocimiento útil para la toma de decisiones atinentes a la gestión clínica y sanitaria, a los fines de aumentar el impacto en la mejora de resultados.

Los Best Spanish Hospital Awards organizados por Higia Benchmarking SL Después de cuatro exitosas ediciones, en 2023 se realizará la quinta edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards a la excelencia hospitalaria, donde se evalúan diversos indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

El objetivo de esta propuesta es potenciar la gestión clínica orientada a la mejora continua de hospitales de agudos españoles, tanto es la esfera pública como en el sector privado.

De esta manera, la iniciativa nace con el objetivo de reconocer el trabajo de los centros sanitarios, además de crear una red de información que permita a los hospitales optimizar sus resultados.

La participación es voluntaria y gratuita para todos los hospitales de agudos españoles públicos y privados, que serán agrupados dependiendo de su cartera de servicios y estructura a los fines de la entrega de galardones, y deberán inscribirse antes del viernes 23 de junio de 2023.

Gracias a su dedicación y compromiso con la mejora de la calidad de atención de los centros hospitalarios, los Premios BSH de Higia Benchmarking SL destacan como una gran oportunidad a la hora de involucrarse en la mejora de los servicios de acuerdo a datos certeros.