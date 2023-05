Cuidar a un paciente de Parkinson, recomendaciones prácticas que se deben conocer

El pasado 11 de abril se celebró el Día Mundial del Parkinson por medio de jornadas informativas y de concienciación sobre esta enfermedad.

Esto fue muy importante, ya que para 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que aproximadamente 8.5 millones de personas en el mundo habían sido diagnosticadas con esta enfermedad.

En esa misma línea, la Federación Española de Parkinson estima que cerca de 160.000 personas en el país conviven con esta enfermedad, de las cuales un 30 % no cuenta con un diagnóstico preciso.

No solo basta con detectar y hacer seguimiento a los pacientes, sino que, además, se debe complementar el tratamiento para el Parkinson con prácticas cotidianas que mejoren la calidad de vida, tanto de la persona afectada como de su entorno familiar.

Algunas recomendaciones muy valiosas para cuidar un paciente con Parkinson En primera instancia, es aconsejable que los cuidadores reconozcan cuáles son las características físicas y sintomatológicas del paciente que tienen a su cargo, con el objetivo de determinar su grado de independencia.

Es importante que el cuidador comprenda que existen actividades que la persona puede realizar por su cuenta y que solo necesitan de una supervisión cercana.

Para facilitar la higiene personal, la vivienda debe contar con complementos como una silla en el área de baño y una barra de apoyo en la pared, para que el paciente pueda moverse de una manera más cómoda y que el cuidador tenga mayor facilidad para ayudarle a limpiar todas las partes de su cuerpo.

En el momento de vestirse, es importante que el paciente se encargue de ponerse la mayor cantidad de prendas posibles, ya que este movimiento supone un ejercicio beneficioso que mitiga la acción del Parkinson y mantiene controlados algunos de los movimientos involuntarios.

Espacios limpios para fortalecer los tratamientos En el caso de la alimentación, el cuidador puede proporcionar vajillas y cubiertos con textura que ayuden al agarre y se recomienda preparar papillas o cremas que eviten obstrucciones y fortalezcan la nutrición.

Mantener el espacio de la habitación y la vivienda del paciente organizados también es fundamental, no solo porque evita el riesgo de accidentes, sino porque un ambiente limpio aumenta el bienestar y ayuda a retrasar la aparición de nuevos síntomas.

Una casa limpia y ordenada favorece la respuesta de la persona afectada a su tratamiento para el Parkinson.

