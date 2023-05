Los autores de Letrame viven un Sant Jordi exitoso rompiendo récords de ventas

Letrame Grupo Editorial sube las ventas un 40 % respecto al año anterior. En total han sido 630 ejemplares los que se han vendido durante las 8 horas de feria en la parada de la editorial ejidense en Barcelona.

Éxito rotundo de la convocatoria tan excelente de los 96 autores que participaron en la parada de Letrame.

La empresa nacional Letrame Grupo Editorial bate su propio récord de ventas de libros, superando el 40 % facturado el año anterior. En total han sido 628 ejemplares vendidos en las 8 horas que ha durado la jornada literaria.

La convocatoria de Letrame en el Día Internacional del Libro ha dado mucho que hablar por la calidad de sus autores, convirtiéndose en una parada obligatoria para cualquier lector que estuviera paseando por Barcelona disfrutando de Sant Jordi.

Desde cualquier punto, se podía ver el espacio de Letrame, situado en el paseo de Lluís Companys, ya que fue una de las paradas con más afluencia de público. Durante todo el día, la cola para firmar libros fue constante. Por destacar unas de las promesas literarias de Letrame, las autoras del libro Tinta y café, Ana Rosa y María del Pilar Pereira, llegaron a vender, en menos de una hora, 47 libros, consiguiendo un éxito rotundo en su convocatoria.

En la misma parada de Letrame también se llevaron a cabo los nuevos Premios Best Seller de Sant Jordi /23 organizados por la misma editorial: 8 turnos de firmas, 8 autores premiados, siendo el autor BestSeller el que más libros conseguía vender en su turno.

Como novedad, este año, durante toda la jornada, Letrame Editorial fue retransmitiendo en directo, a través de su instagram @letrameeditorial, y entrevistando a todos sus autores premiados en el momento en el que recibían el galardón.

Los títulos más vendidos y ganadores de los Premios Bet Seller Sant Jordi/23 fueron:

Midgar. Los Cinco Reinos, Carlos Barceló Giménez

Educación consciente, estilo de vida y bienestar, Xavier Suárez

Mis miedos, Jacob Cabrera

La noche cae en Saint Etienne, Muriel V. Baldrich

Conocerte a versos, Biel Pons López

Tinta y Café, Ana Rosa y María del Pilar Pereira

Espacios, María del Mar Díaz,

Suéñame, David Bueno

Ser Nadie, Nuria Molina Amate

Según explica Luis Muñoz, director de Letrame Grupo Editorial, “el secreto para vender libros en cualquier parada es elegir bien los títulos”. Y es que, tal y como destaca el director de la editorial, “cada mes recibimos en torno a 350 manuscritos, pero nuestra filosofía de trabajo es escoger una cantidad que valga la pena publicar”. En esta línea, añade que “detrás de un buen libro siempre hay un buen autor”.

Otra de las novedades de esta edición es que a las 14 horas, en el stand de Letrame Editorial, se presentó oficialmente el libro del mítico músico de Queen, Brian May, editado por Letrame Editorial y traducido por Danny Gómez.

Danny Gómez es músico y guitarrista del musical We Will Rock You, y fue el encargado de protagonizar la presentación y firma del libro: Brian May's Red Special “La historia de la guitarra casera que sacudió a Queen y al mundo”. Además, como atractivo principal, lo hizo acompañado de la auténtica protagonista del libro: la guitarra Red Special.

Al acto asistieron, además de los visitantes que se acercaron a esta presentación, periodistas musicales e integrantes de diferentes clubs de fans de Queen.

También hay que destacar la gigantesca organización y logística que desarrollaron desde la parada de Letrame Grupo Editorial, donde no faltaba ni un solo detalle para que los autores estuvieran lo más a gusto y cómodos posible. Un sinfín de detalles, incluido servicio de guardarropa, consiguieron hacer que tanto autores como visitantes encontraran una parada obligatoria.

96 firmas en 8 horas, escritores de todo el ámbito nacional, parte del staff de Letrame, incluido su director, se reencontraban junto a sus autores para celebrar el Día Internacional del Libro. Un día lleno de ilusión y felicidad, y de muchos preparativos y trabajo, pero que, tal y como destaca Luis Muñoz, “llevamos un año esperando y preparando con mucha ilusión esta celebración”.

Firmas de Letrame Editorial en Sant Jordi:

Te Quedas o Te Quieres, Ana Sánchez

Imparables, Samuel Bermúdez, Samarino

Casualidad mortal, Sandra García

Muerte en Roma, Adrián Prieto

TIGERBLOOD - 301 aforismos del business, Luca Delloro

Demasiadas canciones que suenan a ti, Carmen Chaguaceda Jimenez

El Yoga de la Sabiduría (Bhagavad Gita), Pedro Nonell

Hasta que te vi, Marisa Garcia

REFLEJO.42, Sergi Martín Gálvez

Una flor bajo (mi) piel, Verónica Rodríguez

Siento no ser él, Mónica Villarejo

Niveles Secuanciales, Alberto G. Yelletisch

Yardland, Stephanie Ward

La mujer que brota "El sonido de la limerencia", Andrea Matos

Hackeo en Vuelo/ Inflight Hacking, Paul Wilber Provo

EDUCACIÓN CONSCIENTE, ESTILO DE VIDA y BIENESTAR, Xavier Suárez

Libro I Arbiskar el comienzo y libro II Arbiskar el romano, libro III Arbiskar el investigador y libro IV Arbiskar el hispano, Andrés Saura

PARAÍSO DÉNIA, EDICIÓN MEJORADA, Maite Rodríguez

Parejas felices, parejas satisfechas, Sonia García

En la Escuela de Jonas Savimbi, por una Angola Mejor Virgilio, Samakuva

Pirata a bordo, Silvia Beamonde

Artemáticas, Margarita Gutiérrez Gómez

1.000 Oportunidades Para Cambiar Tu Vida, Laura Golzio

De Luces y Sombras, Joselyn Díaz

En tierra de brujas, A.L. Grölimund

La soledad de las estrellas errantes, Abel Rincón

TÚ PUEDES, Begoña Rico

Mis miedos, Jacob Cabrera

Manchas de tinta, Aleix Andrés García

La magia rota en mil pedazos, Jordi Martí

Reinvéntate, Joel Arribas Medina

Intolerantes al amor, Roberto Rachado

El Gran Ojo, Germán López

Els Hereus d'en Lluc, Pau Morillo

No Te Escondas- Cómo encajar sin renunciar a tu autenticidad, Toni Cátedra / Marta Foix (Libro coescrito)

DANNY GOMEZ

Decoherencias cuánticas, Lucía Molinero

El libro del té, alquimia del alma, Pilar Bravo

Ponle oídos al pecho, Rocío Páez

Poesías, Jessica Rodríguez Novillo

El secreto de Kailani, Jordi Baliellas

Metafísica para todos, Gabriel Padilla

Grullas de papel, Marta García

Verdes, azules y turquesas, Marisi López

La noche cae en Saint Etienne, Muriel V. Baldrich

Entre Bolboretas, Beatriz Fernández

Pretérito Imperfecto, Ángel J García

+AUTOESTIMA -CULPAS, Pamela Jara

El libro blanco, David Perona

Es solo amor, Pilar Almohalla

La otra sombra. Cuentos de intiempo, María del Pilar Couceiro

With Janis Joplin, Silvia Sánchez Zaldívar

2219 ENERGEIN, Jordi Molina

Proyecto Fenix, Vicente Gil

Suéñame, David Bueno

Y a ti, ¿qué te estresa?, Ester Sánchez-de León

Los renglones del tiempo, Isabel Hernández/ Isa Hdez.

Red Magic Pump, el poder secreto y la ley de atracción, Alejandro Grande

Conocerte a versos, Biel Pons López

Libertad, capitalismo y búsqueda de la felicidad, Juan Jacobo Martín

Elogi Dels Fumut, Joaquim Micó

La vida oculta que todos tenemos, Lidia Otero

Separarse o no separarse. Esa es la cuestión, Gina Sakura

Conócete antes de morirte, Lidia Alcantara

Belibaste..., el Cátaro, Eduardo Ferreres

Órbitas desalineadas, Tanya Malgar

El incierto destino de Eliana, Antonio González Balbuena

El más pequeño de aquellos días, Manuela González

"Momentos de Reflexiones", Juliet López

Tinta y Café, Ana Rosa y María del Pilar Pereira

OasisOlivia, Andrea

El jardín flotante, Pepe Calvo

ALEXANDRA (Despertar), Sandra Sommerz

Dos líneas que se juntan, Jesús Carrera

Espacio, María del Mar Díaz

EN POS DE LA HUMANIDAD ETERNA, Josep Martínez

Recuerdos de Aether. Revolución, Luis López

El espejo hindú, Gemma Carratalá

Cenizas de Vida, Salva Martinez

La enfermera valiente, Judith Escayola

Entropía, Jesús Martínez Guillén

El Gran Califa, Paco Morales

Ser Nadie, Nuria Molina Amate

La misteriosa mort d'en Nando Villar, Salva Carbonell

Vías Cruzadas, Norbert Fusté

Así en la tierra como en el cielo, Alejandra Giselle

ESCARCHA, Alicia San Juan Garcia

Noteshine Artists y la guardiana de la puerta 16, Nadia Vera

Melani Nur y el origen de Eron Glowing, Paula Vera Puig

Una vuelta al mundo por las islas del Pacífico, Alberto Campa Montes

Diccionario de pesas y medidas anteriores al sistema métrico decimal, Carlos Babiano

Y abrió los ojos, Antonio García del Cura