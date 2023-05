Viva la Feria explica cómo vestir con traje de corto para fería y romería

El traje de corto para hombre es la vestimenta tradicional para romerías, ferias, faenas camperas, concursos hípicos de doma vaquera y los tentaderos. Es considerado un patrimonio cultural de España y, por esa razón, al vestirlo debe llevarse de la manera que corresponde, según lo dictan las normas.

Los expertos del e-commerce de Moda Flamenca Viva la Feria, quienes comercializan todo tipo de vestimenta tradicional para damas y caballeros manifiestan que este atuendo tiene códigos estrictos. Si se va a lucir en una actividad pública como una feria, es necesario que la persona sepa cómo llevarlo de forma respetuosa y elegante.

Esto se debe saber para vestir un traje sevillano de hombre Viva la Feria es una tienda física ubicada en el corazón de Málaga (Calle Muro de Puerta Nueva, 7) que además posee un e-commerce desde donde realizan envíos a todo el mundo. También han cultivado clientela en diversas partes del mundo hasta donde hacen llegar sus diseños rigurosamente tradicionales. Cuentan con más de 30 años de trayectoria en el mercado y se han convertido en referentes de atuendos tradicionales españoles.

Como expertos, su primer consejo a quienes los visten es que la persona debe ser consciente de todos los componentes que implica. El traje campero de hombre consta de chaleco, camisa, calzona y chaqueta. Esta última solo debe abotonarse a nivel del cuello, es decir, un solo botón en la parte superior. Su apertura es para dejar ver el chaleco que debe estar abotonado en su totalidad.

Las calzonas o pantalones deben usarse ajustados y su largo debe ser un poco más arriba del tobillo. Para eso se usa la terminación en vuelta o para caireles. La idea es que dejen ver en su totalidad los botines camperos que se usan acompañados de polainas. Un accesorio que no debe faltar en el atuendo son los tirantes camperos.

Sombrero cordobés y camisas de punta en blanco La tradición en los trajes de corto exige que la camisa campera debe ser impecablemente blanca, que se viste abrochada en todos sus botones. Las piezas autóctonas siempre llevan una pechera con distintos tejidos a modo de adorno y que forman parte de la prenda. Los cuellos y los puños son lisos para que no le roben protagonismo al resto del vestuario.

Una pieza que tampoco debe faltar en el traje sevillano de hombre es el fajín. Para llevarlo como se debe hay que prestar mucha atención a cómo se coloca, ya que los extremos no deben quedar sueltos. Para que esto no ocurra, los expertos de Viva la Feria recomiendan anudar esos extremos y atarlos a los tirantes.

Los expertos de Viva la Feria advierten que ningún traje sevillano de hombre está completo sin su respectivo sombrero cordobés o de ala ancha. Con respecto a este accesorio, predominan los elaborados con cañero de lana y suelen usarse en colores clásicos como negro, grises, marrones y azul marino. Agregan que en el verano son más comunes los sombreros de panamá elaborados en material dralón.