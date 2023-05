’60 no poemas’, una obra profunda y llena de reflexiones en las que su autor muestra su amor hacía su familia, la naturaleza y el resto del mundo

En sus últimos años, Roberto Vázquez Magán encontró en la escritura una pasión de la que surgió su primera y única obra, 60 no poemas. “Es una obra repleta de profundas reflexiones, mezcladas con recuerdos y sentimientos sobre su familia, la naturaleza que el tanto amaba y también la sociedad. Roberto encontraba en la escritura la manera de expresar sus sentimientos y su manera de ver el mundo”, explica Ana, hermana del autor.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una obra con la que se sentirá identificado desde el primer momento. "En la creatividad de escribir encontré la liberación a mi yo más inestable”; “Escribo para liberar sentimientos esclavos. Escribo para calmar la llama de mi inconformidad", confesó el autor a través de su poemario.

A través de las inquietudes de Roberto, el lector podrá ahondar en las suyas propias. En sus miedos, pasiones y deseos.

Sinopsis La obra 60 no poemas es su primera y única obra escrita poco antes de su fallecimiento. Refleja los sentimientos e inquietudes del autor, encontrando en la poesía la manera de expresar sus sentimientos hacia él y su familia.

Autor Roberto Vázquez Magán (La Estrada – Pontevedra, 1983-2022). Durante la infancia y la adolescencia, el fútbol fue su pasión. Amante de los animales y de la naturaleza, en sus últimos años se apasionó por la escritura y en sus largos paseos con sus perras junto al río dedicaba largos ratos a escribir.

Fruto de esos momentos, creó la obra 60 no poemas.