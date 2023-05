La reivindicación de la actualización urgente de los honorarios a los peritos de seguros de APCAS

El Consejo General de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS), órgano formado por los miembros de la Comisión Ejecutiva y los presidentes autonómicos de la Asociación, ha decidido realizar una reclamación llamando la atención sobre la situación actual de la Pericia Aseguradora.

La actividad tradicional de la peritación, cuyo eje central era la tasación, está siendo superada por la aparición de nuevas necesidad que precisan de nuevo servicios para su atención y hacen que la actividad tradicional de la Pericia Aseguradora sea cada vez menos valorada por los aseguradores, por lo que el mercado lo castiga a través de unos honorarios a todas luces insuficientes para el mantenimiento de la actividad y menos aún para poder invertir en la necesaria evolución de la Pericia Aseguradora.

En la situación actual se suman la externalización de tareas administrativas a los Peritos de Seguros por parte de las entidades aseguradoras que sobrecargan a los técnicos profesionales de labores administrativas que además no son reconocidas y, por tanto, no son remuneradas; el aumento de las exigencias del Seguro a los profesionales sin compensaciones que favorezcan la adaptación que permita prestar mayores y mejores servicios al Seguro; y el desfase de los honorarios con relación a los costes actuales de la actividad, lo que dibuja un escenario aún peor para una pericia moderna en la que prime la innovación, la alta cualificación, el servicio y la eficiencia, desplazando a la Pericia Aseguradora del plano de relevancia que debe ocupar en el sector asegurador, como colaborador necesario en la gestión y resolución del siniestro.

La situación actual de las profesiones de Perito de Seguros y de Comisario de Averías es preocupante por la actual situación de desactualización de los baremos de honorarios periciales que aplican las entidades aseguradoras.

Como consecuencia de la situación actual de desequilibrio entre la remuneración y las exigencias que las aseguradoras imponen a los peritos de seguros, se evidencia el abandono de la profesión que se está́ produciendo, por una parte, significativa del colectivo, que unido a la falta de incentivos a los jóvenes para acceder a la profesión de Perito de Seguros, está generando ya problemas de carencia de profesionales y sus servicios en las diferentes especialidades.

Los Peritos de Seguros y los Comisarios de Averías, a través de APCAS, ponen el foco en la urgente y necesaria puesta al día de los honorarios que perciben de las aseguradoras, los cuales, después de muchos años sin revisión y sin actualizarse en muchos casos, ni tan siquiera haber contemplado actualizaciones cercanas al incremento del IPC, mientras que los gastos de la actividad pericial no han dejado de subir progresivamente junto con el aumento de las funciones administrativas trasladadas por las aseguradoras a este colectivo, haciéndose cada vez más insostenible e inviable para una actuación pericial de calidad.

Por último, APCAS llama la atención sobre las repercusiones que esta situación pueda tener en la prestación de un servicio altamente cualificado al asegurado.