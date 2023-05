¿Por qué optar por una inmobiliaria en exclusiva frente a otros tipos de encargos de venta?

La búsqueda de un agente inmobiliario en Madrid de confianza y eficiente puede ser una tarea compleja en el momento actual.

Actualmente, los vendedores de propiedades a la hora de contratar una inmobiliaria tienen la opción de elegir entre una nota de cargo, un mandato con agente único o trabajar en exclusiva con un consultor de confianza. Se pueden sintetizar las 3 modalidades:

La nota de encargo sin exclusiva permite vender el inmueble al propietario y a todas las inmobiliarias que él contrate sin limitación.

Un mandato de agente único permite vender el inmueble al propietario y a un único agente inmobiliario de su elección.

El mandato en exclusiva únicamente permite vender el inmueble a la inmobiliaria que lo gestiona.

Esto aparentemente limita la libertad del propietario a la hora de vender el inmueble en libre mercado, pero nada más lejos de la realidad, la verdadera limitación es hacerlo con profesionales o con medios que nos son los idóneos.

En este sentido, es importante destacar que trabajar en exclusiva tiene muchos más beneficios para el propietario, ya que permite al agente dedicar más tiempo y recursos a la venta de su propiedad.

Remax es una empresa inmobiliaria que trabaja en multiexclusividad con sus clientes, proporcionando un servicio personalizado y altamente efectivo. Sistema con el que trabaja David Valtueña, quien cuenta con amplia experiencia en el mercado

Agente inmobiliario: diferencias fundamentales entre contratar en exclusiva, nota de encargo y agente único Cuando se contrata a un agente inmobiliario en Madrid o en otro lugar en exclusiva, este se compromete a vender o alquilar la propiedad en un plazo determinado y, por lo general, se realiza una inversión mayor en la promoción y publicidad de la misma. El agente inmobiliario tiene una expectativa real de cobro de sus honorarios, por lo que se esforzará más en conseguir una venta o alquiler, lo que a su vez puede llevar a un mejor resultado. El profesional inmobiliario que trabaja en exclusiva al tener un compromiso por el propietario destinará todos sus esfuerzos y tiempo a la venta.

A su vez, dado que trabaja con pocas propiedades en exclusiva y con pocos clientes de manera personalizada, la venta de la propiedad se realizará en las mejores condiciones y al mejor precio posible.

Por su parte, en el caso de la nota de encargo, el propietario no se compromete con el agente inmobiliario. Esto significa que el agente no sabe si la propiedad la va a vender otro agente o el propio propietario, lo que puede llevar a una menor inversión y un compromiso nulo por parte del agente de cara al cliente.

Finalmente, la opción del agente único consiste en trabajar con un único agente, que se compromete a vender o alquilar la propiedad, pero que no tiene la exclusividad. En este caso, el agente puede tener un mayor compromiso que en el caso de la nota de encargo, pero puede tener un alcance limitado a su propia cartera de clientes y contactos porque sabe que el propietario puede vender de manera directa sin contar con él, lo que impide que desarrolle su trabajo con compromiso al 100 %.

Remax: Compromiso y alcance en la MLS En el caso de la inmobiliaria Remax Ability en la que el agente inmobiliario David Valtueña actúa como responsable de operaciones, se trabaja en exclusiva con un agente comprometido y se realiza una gran inversión en la promoción y publicidad de la propiedad.

Además de ello, el método de venta de Remax no se encuadra dentro de ninguna de las anteriores, sino en la multiexclusividad, es decir, el inmueble podrá venderse por más de 350 inmobiliarias en Madrid y muchas más nivel nacional dado que se comparte en la MLS, por ello el agente inmobiliario no solo contará con sus medios y compañeros más cercanos sino con todos los clientes compradores que tengan sus compañeros agentes y repartiendo los honorarios con ellos si consiguen mejores ofertas que las que tiene el como agente representante de la propiedad.

La MLS (Multiple Listing Service), consta en la actualidad de más de 700 agencias en España, 350 de ellas en Madrid. Esto proporciona un alcance mucho mayor que el que se podría obtener con un agente único o una nota de encargo, y cuenta con un interlocutor que negocia por el cliente con todas las inmobiliarias y compradores y velando por los intereses del propietario en todo momento.

Las personas que necesiten un asesoramiento en venta pueden ingresar a la web de David Valtueña Remax y ponerse en contacto con él, quien es consultor inmobiliario desde hace más de nueve años con excelentes resultados y reseñas de sus clientes.