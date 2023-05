All Yours es una tienda de cosmética ubicada en Barcelona que promueve la clean beauty y el bienestar responsable

La tienda All Yours trae la clean beauty a Barcelona con una selección de marcas orgánicas y responsables en cosmética.





Desde su apertura en noviembre de 2021, ha acogido a más de 60 marcas que se dedican a ofrecer productos sostenibles, cruelty-free y veganos. Con la misión de promover un estilo de vida saludable y libre de ingredientes innecesarios, el equipo de expertos en cosmética orgánica de All Yours realiza una investigación detallada para cada fórmula de producto, recopilando todo en su lista de ingredientes seguros (Safe List).





La empresa lleva un estricto control de calidad y transparencia en cada producto

All Yours es una tienda de cosmética y cuidado personal que se enfoca en la honestidad y el compromiso con el medio ambiente y un estilo de vida saludable para las nuevas generaciones. Ofrece una selección única de más de 60 marcas de cosmética clean beauty de toda Europa con fórmulas limpias, seguras y respetuosas con el cuerpo y el planeta. La empresa selecciona cuidadosamente marcas que ofrecen productos naturales, con envases sostenibles o que donan parte de sus beneficios a causas sociales. El equipo de expertos de All Yours revisa cada formulación de los productos para garantizar que no contengan ingredientes controversiales para la salud y el ambiente. Solo los cosméticos libres de ingredientes dañinos como parabenos, sulfatos, fenoxietanol, BHT, BHA, EDTA, entre otros, se incluyen en su "Safe List". All Yours se enfoca en la transparencia y el bienestar de sus clientes al vender productos de marcas sostenibles y mejorar el sector de la cosmética al permitir que los clientes conozcan las formulaciones e ingredientes de los productos que venden.





Soluciones innovadoras y seguras no solo para el cuidado de la piel

La tienda All Yours llega para romper tabús y conceptualiza la cosmética como algo holístico. No solo presenta una selección de productos para el cuidado facial, corporal y capilar. Su propuesta va mucho más allá, perfumes naturales, maquillaje, nutricosmética, productos de salud sexual femenina o enfocados al bienestar tienen su espacio en esta tienda que cuenta con más de 100 m². Además de su tienda física en Barcelona, cuenta con un sitio web de comercio electrónico donde poder disfrutar de esta exclusiva selección. Y por si todo esto parece poco, recientemente ha inaugurado una cabina de tratamientos faciales holísticos, ubicada en el interior de su misma tienda, donde cuenta con tratamientos 100 % personalizados con productos naturales y orgánicos para mejorar la textura y apariencia de todo tipo de piel.