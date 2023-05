Productos de caucho para obras civiles e ingeniería, con MCE Mezclas Caucho

Los productos de caucho son muy demandados para la ejecución de determinadas obras civiles y de ingeniería en general.

Esto se debe a la diversidad de ventajas que ofrecen, como encogimiento y estiramiento, según los requerimientos que se tengan en cada ocasión.

Además, resulta importante destacar que se utilizan para artículos impermeables y aislantes, destacando por ser resistentes a los ácidos y sustancias alcalinas.

Una empresa especializada en la comercialización de dicho material es MCE Mezclas Caucho. Esta ofrece soluciones en caucho no vulcanizado y masterbach, tanto en negro como en colores, para terceros, según la disponibilidad que se tenga para la ocasión.

Extenso catálogo de productos de caucho no vulcanizado MCE Mezclas Caucho cuenta con un amplio stock de productos aptos para cubrir distintas necesidades de sus clientes, destacando por la máxima calidad en cada uno de ellos.

Entre los productos más destacados se encuentran las planchas con líquido antiadherente y sin líquido adherente separadas con plástico. Otra de las opciones a las que pueden acceder los clientes son los rollos calandrados. En MCE Mezclas Caucho existen diversos espesores y anchos disponibles, según las necesidades. Además, la empresa puede suministrar saneado, perforado y con polvo de goma.

Un plus para el público es la máxima calidad en cada producto, ya que la firma cuenta con la certificación en la norma UNE-EN ISO 9001. Además, la misma no solo realiza un seguimiento de calidad desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto, sino que también incluye el servicio post-venta, para tranquilidad de los clientes ante cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar.

Garantía de máxima calidad en las mezclas Una de las características que tiene MCE Mezclas Caucho es que cuenta con un amplio laboratorio equipado con hardware y software de última tecnología, que permite garantizar la máxima calidad de las mezclas producidas.

A eso se suma el departamento de desarrollos, que tiene un laboratorio propio para la planificación y ejecución de trabajos de I+D+I.

Una de las aplicaciones más solicitadas de dicho material es en obra civil ingeniería. En dicho campo, son utilizados en juntas de dilatación y como apoyos elastoméricos, pot y antisísmicos y para estanqueidad y perfilería.

Un punto a destacar es la confidencialidad que ofrece a los clientes, garantizando dedicación única y exclusiva para terceros, con formulaciones propias y desarrollos a medida. Cabe destacar que la empresa dispone de acuerdos de confidencialidad en caso de ser necesarios. Esto la convierte en una firma de calidad y ampliamente reconocida en su sector.