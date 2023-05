Mundial Stocks, una compañía de compra de estocaje con más de 25 años de experiencia en el sector

A la hora de llevar adelante un comercio o un negocio, uno de los factores que pocas veces se tiene en cuenta es la gestión del stock o el estocaje.

En este camino, muchas veces las empresas tienen grandes cantidades de productos almacenados a los cuales resulta difícil dar salida y que almacenados solo les producen gastos (como de mantenimiento del lugar de depósito, impuestos y seguros), o corren riesgo de quedar obsoletos en el mercado, ser robados o deteriorarse.

 Ante estas situaciones, Mundial Stocks ofrece la compra de stock para reducir los costes y dar salida a los productos a un precio normal.

¿Cómo gestionar el stock? A las insolvencias que puede presentar para una empresa gestionar su propio stock, hoy en día, existen dos modalidades para el estocaje. Por un lado, está la posibilidad del stock de terceros, que consiste en la compra de una cierta cantidad de productos a una empresa proveedora con la condición de que si los mismos quedan varados en el depósito hasta cierta fecha, se podrán devolver.

Esta opción ahorra el riesgo de tener excedente de stock, que puede generar gastos a una empresa. Sin embargo, no todos los productos son óptimos para este tipo de stock, solo los duraderos o de menor rotación. Además, por lo general, la compañía que compre el stock absorberá el coste de los productos estancados de alguna otra manera, como cobrando un valor mayor de compra por unidad.

Una alternativa de estocaje: el dropshipping Otra opción para la gestión de stock es el dropshipping. Esta modalidad consiste en tercerizar el almacenamiento de los productos y las entregas. De esta manera, habrá un intermediario entre el cliente y el proveedor, sin que este último deba mantener un depósito y gestionar un inventario.

La ventaja de esta opción es que la empresa se ahorrará los costes de contar con un depósito y de llevar a cabo la gestión de inventario. Sin embargo, esta modalidad no da garantías de que el producto llegue en las mejores condiciones al cliente. Incluso, pueden existir casos en los que el artículo no coincida totalmente con el producto anunciado, ya que no se pueden ver antes de enviarlos.

No obstante, Mundial Stocks ofrece otra salida. Con más de 25 años en el sector de la liquidación de tienda de fábrica, esta empresa se dedica a la compra de estocajes en toda España. En concreto, apunta a stocks que tiendas o fábricas no quieren, tienen abandonado o del que desean deshacerse. En este camino, Mundial Stocks compra principalmente artículos de ropa, calzado, lencería, material deportivo y bisutería. Cabe destacar que no solo compra productos de moda, sino todo tipo de stock.