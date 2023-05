La firma Perit Girona es una empresa de peritos informáticos en Gerona

La empresa Perit Girona dispone de peritos informáticos Gerona y Barcelona, con una amplia experiencia en informes periciales de WhatsApp y otras plataformas.

Los servicios que ofrece la empresa son variados, desde laborales, con la finalidad de determinar cuánto tiempo pasan los empleados comunicándose por redes sociales o ejecutando temas de carácter personal, hasta obras y vehículos y peritajes varios.

A eso también se suman las validaciones de correos electrónicos, archivos de audio e imágenes, auditorías de ciberseguridad, estafas de criptomonedas y mail spoofing. El principal objetivo es recabar pruebas de la forma más óptima posible para presentarlas a nivel judicial.

Peritos informáticos de alta calidad Contratar los servicios de peritos informáticos es indispensable para la presentación ordenada y efectiva de pruebas tecnológicas ante la justicia, de tal manera que se pueda evaluar la efectividad de las mismas mediante una exposición sencilla.

En Perit Girona promueven la importancia de ello y ofrecen un servicio integral, con la más alta calidad del mercado y evidenciando el profesionalismo en todo momento.

El equipo que integra la empresa cuenta con conocimientos en diversas áreas, como administración de redes para pericias de correo electrónico, microinformática y extracción de archivos de soportes digitales; y control de personal, específicamente en lo relacionado con tiempos no productivos en redes sociales o navegación.

Los peritajes se pueden efectuar en función del soporte en el que se encuentran, como ordenadores, portátiles, tablets y dispositivos móviles, con el afán de determinar que un usuario desarrolló algún tipo de actividad en particular. También se pueden evaluar pendrives, discos duros externos y memorias SD.

Claves de los informes periciales Una de las dudas que puede surgir sobre los informes periciales tiene que ver con el momento indicado para emplearlos, ya que no solo tienen importancia en el desarrollo de los juicios.

Siguiendo esta línea, resulta clave destacar que el informe pericial es una herramienta fundamental para que los abogados consigan mejores acuerdos con sus clientes. Además, un punto clave es que puede servir como pacto entre partes, más aún cuando se trata de cuestiones netamente económicas.

Un plus que ofrece Perit Girona a sus clientes es la posibilidad de realizar una consulta gratuita sobre el tema en particular para despejar todo tipo de dudas que puedan surgir en ciertos momentos.

Experiencia, compromiso y efectividad en la resolución de casos son algunas de las cualidades que destaca el trabajo que desarrolla Perit Girona en distintas partes de España.