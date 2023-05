Los tips de viajes sostenibles de The Reason Behind, una opción muy útil para organizar un viaje a California

Viajar y conocer nuevos lugares y culturas es el anhelo de cada vez más personas, las cuales disponen de una amplia oferta de billetes low cost.

No obstante, la huella de carbono derivada del turismo tiene un importante impacto ambiental, por lo que optar por viajar de forma sostenible es una de las alternativas más elegidas por los "turistas conscientes".

Por ello, la revista de lifestyle sostenible The Reason Behind cuenta con una sección llamada "Experiencias", donde se ofrecen diferentes consejos de turismo sostenible con alternativas de viaje a California, a Bilbao o a Yucatán.

The Reason Behind apuesta por el turismo sostenible Con el objetivo de minimizar el impacto de los viajes en el medioambiente, el turismo sostenible se basa en 3 pilares fundamentales: el uso de prácticas amigables con el entorno como reducir, reutilizar y reciclar; la protección del patrimonio natural y cultural; además de proporcionar beneficios económicos y sociales tangibles a las comunidades locales.

En este sentido, una de las publicaciones de referencia a la hora de hablar de estilos de vida sostenibles es con The Reason Behind, la cual ha incluido en su web una sección dedicada a este tipo de viajes.

De esta manera, en la categoría "Experiencias", los usuarios podrán encontrar una gran variedad de artículos sobre diferentes destinos como Yucatán y Quintana Roo, Bilbao, la Antártida o el viaje a California, así como notas de interés y tips para reducir el impacto medioambiental durante los viajes.

Por ejemplo, algunas de estas prácticas recomiendan evitar el avión y optar por trasladarse en bus o tren cuando sea posible, buscar restaurantes conscientes y llevar bolsas de tela y botellas reutilizables, entre otros.

Viaje a California y Yosemite, de manera sostenible Considerando que el 30 % de los viajeros españoles están dispuestos a adaptar sus viajes pensando en el impacto climático, la revista de lifestyle sostenible The Reason Behind busca acercar a sus lectores aquellas experiencias que puedan generar un input positivo a nivel social y ambiental.

A este respecto, uno de los últimos artículos publicados en la sección dedicada al turismo sostenible trata sobre un viaje a California, concretamente a San Francisco y Yosemite, partiendo desde Madrid, con escala en Nueva York.

Así, la publicación señala la importancia de contar con botellas reutilizables, ya que la ciudad cuenta con una gran cantidad de estaciones de refill gratuitas, además de destacar el mercado orgánico ubicado en el Ferry Building, el cual ofrece una gran variedad de productos de agricultura ecológica.

Por lo tanto, quienes deseen realizar un viaje a California o a cualquier otro destino cuidando el planeta, pueden consultar la página web de The Reason Behind y acceder a todas las notas disponibles en la sección "Experiencias".