Gestionar campañas nacionales de clientes ubicados en el norte de España con Cantábrica de Medios, lanzada por Grupo Glocally

Grupo Glocally, lanzada al mercado en 2016, ofrece servicios de planificación y gestión de campañas en medios locales basados en Big Data. Actualmente, esta compañía independiente cuenta con 9 oficinas distribuidas por toda España en las principales capitales de provincia y continúa con su sólida evolución, apostando ahora con Cantábrica de Medios por ofrecer una alternativa de agencia con posicionamiento nacional, a las empresas de País Vasco, Cantabria, Asturias, Navarra, Galicia y La Rioja para sus campañas en medios masivos.

Cantábrica de Medios es el resultado de una apuesta decidida por el servicio de planificación de medios, ofrecido por profesionales seniors con mucha experiencia en gestión y optimización de presupuestos nacionales, unido con el último estado del arte de tecnología aplicada al mercado publicitario.

La nueva compañía contará con la suite de herramientas propias desarrolladas por el área de tecnología de Glocally para la activación de campañas nacionales en medios de comunicación off y on. En la parte digital, no recurre como la mayoría de las agencias a DSP 's o DMPs de proveedores externos de tecnología de campañas digitales. Las campañas se gestionarán desde plataformas propias y a través de sus propios traders que se encargan de la activación y el seguimiento de las campañas de sus clientes, garantizando de esta manera la trazabilidad de todo el proceso: desde el briefing hasta los comprobantes de la campaña.

Pablo Solla Cantábrica estará liderada por Pablo Solla, hasta hace 1 mes en Grupo Prisa y previamente integrando el equipo comercial de Mediaset en el País Vasco durante más de 23 años. En palabras de Solla: “Estoy muy ilusionado con el reto que tenemos por delante. Desde que he llegado me he encontrado una organización completamente volcada hacia la excelencia, además de un ambiente de emprendimiento y compromiso tremendos. Se dan todas las circunstancias para poder hacer un gran trabajo ayudando a clientes de la zona Norte de España a hacer más eficientes sus campañas en todos los medios OFF y ON, obteniendo más retorno de ellas”.

Además, contará con el apoyo de las áreas centrales del grupo: Finanzas, Tecnología, Estrategia, Innovación, RRHH y Servicio a Cliente.

Tecnologías Ártemix Es la plataforma de activación de campañas digitales que cuenta con 21 millones de dispositivos móviles, 40.000 pantallas digitales en todo el mundo, 3 millones de televisiones conectadas, más de 15.000 aplicaciones y millones de Puntos de Interés.

Construido como un Ad Stack completo, permite activar campañas programáticas en publishers de calidad, soportes de publicidad exterior DOOH, pDOOH y televisión conectada. Asimismo, cuenta con su reporte y medición gracias a un dashboard interactivo que agrega todas las variables claves y muchas otras de nueva generación.

De esta forma, se garantiza la Brand Safety que es crítica para los anunciantes. Además, se convierte en escenario de mayor respeto de la privacidad de los usuarios, cada vez es más importante para los anunciantes también, preocupados por la privacidad con la que operan sus propios departamentos de marketing y proveedores.

LastMile® Es otro de los desarrollos que Cantábrica de Medios pone a disposición de las marcas en la zona norte de España. Es una plataforma de Big Data que integra millones de datos por capas, procedentes de fuentes financieras, inmobiliarias, tráfico rodado y andando y también meteorológicas, que permite a sus clientes una aproximación nunca antes vista a sus targets, optimizando sus inversiones con mayor retorno y, lo que es más importante, generando ahorros significativos.

Client Space Client Space es una plataforma en línea que proporciona herramientas para que el cliente pueda seguir en tiempo real sus campañas y solicitar gestiones a su equipo de trabajo asignado en Cantábrica, en un entorno seguro e inmediato, ahorrando tiempos de reporting a los equipos tanto de cliente como de la propia agencia.

DataMapics® DataMapics® ayuda a las empresas de diferentes sectores a conocer mejor su negocio y sus audiencias. Incorporando la dimensión de localización se obtiene una perspectiva crítica para tomar mejores decisiones. Este proceso se enmarca en el concepto de Location Intelligence. La principal ventaja de la plataforma es su capacidad para integrar datos de cualquier fuente (datos de negocio, censos, indicadores de mercado, redes sociales, movilidad, etc.) y su capacidad de cálculo, para ofrecer una visión global y unificada de la información.