Urbagesa Farmacias y su servicio de asesoría para el traslado de oficinas de farmacia

Cuando se van a evaluar distintas farmacias en venta, es imprescindible tener en cuenta una serie de aspectos entre los que se encuentra la posibilidad de solicitar su traslado.

Este es un proceso que requiere el asesoramiento de especialistas cualificados que conozcan al detalle toda la tramitación administrativa necesaria para obtener la autorización.

En este sentido, Urbagesa Farmacias es una empresa especializada en la tramitación e intermediación de compraventa de oficinas de farmacia, la cual se ocupa de realizar todos los trámites y gestiones para su traslado, por medio de un servicio personalizado que garantiza transacciones seguras y confidenciales.

Cómo se traslada una oficina de farmacia Trasladar una oficina de farmacia no es un proceso sencillo, ya que no solo implica la realización de diferentes trámites burocráticos, sino que también requiere tener en cuenta algunas otras cuestiones de importancia. Entre ellas se encuentra la imposibilidad de traslado a cualquier otro punto del país o de la comunidad autónoma, puesto que este procedimiento se encuentra restringido al mismo municipio o zona farmacéutica en la que se encuentra autorizada a funcionar la oficina de farmacia.

A su vez, existen 2 tipos de traslado, el forzoso y el voluntario, los cuales deben ser iniciados a petición del farmacéutico interesado, señalando en la solicitud la ubicación del local propuesto. Los mismos deben mantener una distancia mínima de 150 metros respecto a centros de atención de salud y de 250 metros entre oficinas de farmacia. Por su parte, los traslados de carácter forzoso pueden ser solicitados por farmacias que se encuentren en locales que no pueden ser reacondicionados o en edificios sometidos a derribo o expropiación.

Urbagesa Farmacias proporciona asesoramiento para el traslado de una oficina de farmacia Urbagesa Farmacias es una empresa con más de 15 años en el sector, ofreciendo acompañamiento a los farmacéuticos en el momento de tomar algunas de las decisiones patrimoniales más importantes de su vida. En este sentido, la firma cuenta con un amplio listado de farmacias en venta en diferentes puntos del territorio español, encargándose del asesoramiento, la tramitación y la intermediación durante todo el proceso. Asimismo, los expertos de esta compañía están cualificados para realizar la solicitud de traslado de una oficina de farmacia ante el Colegio Oficial de Farmacéuticos, la Consejería de Sanidad y en los distintos organismos competentes.

A su vez, se ocupan de todos las gestiones en la compra y venta o en la transmisión hereditaria de una farmacia, incluyendo un informe de valoración para conocer la situación del mercado y un análisis de viabilidad para encontrar la oficina que mejor se adecúe a las necesidades de cada cliente.

Por lo tanto, quienes accedan a la web de Urbagesa Farmacias podrán encontrar una gran variedad de farmacias en venta, además de poder solicitar el asesoramiento de sus agentes especializados para el traslado de una oficina de farmacia.