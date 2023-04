Solicitar un informe de tráfico por matrícula, a través Inforautos

El historial de un coche es un documento muy importante al que deben acudir las personas en algunas ocasiones, como cuando van a adquirir un vehículo usado y necesitan saber información relevante como datos del propietario actual, domicilio del vehículo, fecha de matriculación, kilometraje, datos técnicos del modelo, historial de inspecciones técnicas, historial de titulares, etc. También es fundamental para conocer si un coche está embargado, si tiene un gravamen pendiente de pago, si está dado de baja, entre muchas cosas más. Para obtenerlo se puede acudir a aliados como Inforautos, una plataforma que permite realizar la tramitación de forma online.

Obtener el informe de tráfico por matrícula a través de Inforautos Las personas que nunca han solicitado un informe de tráfico deben saber que se trata de una ficha en la que están recopilados todos los datos e información de interés sobre un vehículo. Este documento se puede adquirir desde la comodidad de la casa o la oficina gracias a plataformas como Inforautos.

Los ciudadanos pueden solicitar el informe por matrícula cualquier día del año, a cualquier hora. Un aspecto a destacar es que la tramitación es muy rápida. Los usuarios pueden tener la información en un lapso de tiempo de 24 horas o pedir un envío inmediato de máximo una hora.

Para hacer la respectiva gestión hay que acceder a la plataforma de Inforautos e indicar la matrícula del automóvil. Dicho trámite incluye el informe de vehículo completo y el documento es expedido por la DGT con datos actualizados a la fecha de la solicitud. Para pedir un informe no es necesario registrarse como cliente, sino que se puede hacer en calidad de invitado y su servicio está disponible las 24 horas. Un punto que hay que precisar es que si no se obtienen datos o no se tramita el documento, desde la empresa hacen una devolución del importe.

Qué hay que saber antes de pedir un informe de tráfico Antes de pedir un informe de tráfico, las personas deben saber algunas cosas específicas. Entre ellas que los tipos de vehículos que se pueden investigar son muchos: camiones, autobuses, motocicletas, ciclomotores, remolques, tractores agrícolas, remolques, quads, excavadoras, dumpers, entre otros.

Algunos usuarios no saben interpretar el informe de tráfico. Sin embargo, en Inforautos envían una guía exclusiva en formato PDF que resulta de gran ayuda, puesto que permite analizar las anotaciones de defectos que aparecen en el historial de la ITV. Además, despeja dudas con respecto a las posibles incidencias.

Solicitar el informe de un vehículo es la mejor decisión que se puede tomar antes de cerrar la compra de un coche de ocasión para que luego no haya sorpresas por cargas de naturaleza administrativa o judicial. Asimismo, para obtener esta documentación no es necesario salir de casa si se acude a plataformas como Inforautos.