El retinógrafo portátil de GX2, Luna Plus

Los médicos especialistas en la visión, conocen la importancia de contar con un retinógrafo portátil de calidad.

En este sentido, GX2 pone a disposición Luna Plus, un dispositivo manual que se utiliza para tomar imágenes de la retina. A diferencia del resto de equipos disponibles en el mercado, este modelo cuenta con un uso más sencillo e intuitivo que facilita el proceso del examen.

Una imagen clara en un equipo de uso sencillo es posible con el retinógrafo portátil Luna Plus.

GX2 explica las ventajas del retinógrafo portátil de Luna Plus La retina es la capa que recubre el ojo y es una de las partes más importantes del sistema de visión. Es por esta razón que muchos pacientes asisten a revisiones periódicas para diagnosticar, detectar y evaluar su salud ocular.

Para llevar a cabo este proceso, el oftalmólogo cuenta con instrumentos para tomar fotografías de la retina del ojo.

En específico, el retinógrafo es una herramienta que se utiliza para evaluar las diferentes enfermedades como la retinopatía diabética, degeneración muscular, enfermedades de la retina relacionadas con la edad, entre otras.

Si bien existen diferentes opciones, Luna Plus es un retinógrafo portátil de enfoque automático que brinda muchos beneficios. Comenzando con que utiliza la tecnología Android para que el proceso de captura sea mucho más intuitivo. También cuenta con una cámara de alta resolución que captura imágenes claras y detalladas de la retina en 10 mpx o 16 mpx.

De igual manera, tiene enfoque automático que ajusta la distancia entre la cámara y el ojo para obtener imágenes más nítidas.

A esto se le agrega el sistema de iluminación LED de baja densidad que alumbra el ojo para que el resultado sea mucho más claro, mientras que el proceso es más cómodo para el paciente.

Retinógrafo asequible y de excelente calidad Otra de las características que lo hace un sistema de fácil uso es que las imágenes se pueden transmitir al ordenador de forma inalámbrica o con USB. Es importante detallar que en el proceso de envío las pruebas no pierden calidad.

Con respecto a su aspecto portátil, Luna Plus es un dispositivo compacto, lo que quiere decir que es ideal para las consultas en entornos móviles. También, es una excelente opción para los médicos que están buscando herramientas de diagnóstico efectivas pero asequibles. Esto porque Luna Plus es relativamente económico en comparación con otros retinógrafos disponibles en el mercado.

En resumen, el retinógrafo portátil que se encuentra en la plataforma GX2 es una excelente opción para incorporar en los centros de salud, como los oftalmólogos privados, hospitales de enfoque general, materno infantil o centro de pediatría, que requieran equipos de alta calidad.