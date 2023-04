Evitar el plagio en un trabajo universitario de la mano de Aprueba Todo

Uno de los aspectos más importantes a la hora de redactar un trabajo de investigación, ya sea en grado o máster es evitar el plagio.

Esto se debe a que este tipo de acciones puede generar diferentes consecuencias negativas para el estudiante, desde penalizaciones en el ámbito académico como la desaprobación de la asignatura, expulsión de la institución e incluso, problemas judiciales en casos de mayor gravedad.

Ante esto, el uso de un detector de plagio TFG es lo más recomendable para validar los proyectos elaborados en este ámbito. Aprueba Todo cuenta con una herramienta innovadora que permite a los estudiantes determinar si existe plagio en cualquier trabajo en tan solo 30 minutos. La empresa dedicada a ayudar a estudiantes en la elaboración de sus proyectos universitarios proporciona este recurso a través de su plataforma online.

Aspectos claves para no cometer plagio en un TFG En líneas generales, se considera que existe plagio cuando se atribuye como propia la copia sustancial de una obra realizada por otra persona. Para evitar este tipo de acciones en la redacción de un TFG, TFM o en cualquier tarea académica es fundamental llevar a cabo la citación adecuada del texto que se extrae literalmente, colocándolo entre comillas y mencionando al autor del mismo. En la mayoría de las universidades, el nivel de tolerancia que se permite para la citación de textos es alrededor del 20 % en un documento. Por este motivo, es fundamental controlar la proporción del texto copiado de otra obra.

Los especialistas de Aprueba Todo además, destacan que no todos los casos de plagio son deliberados. No obstante, esto no los exime de la responsabilidad y consecuencias que pueden generarse a partir del plagio, por lo cual, la mejor alternativa es hacer uso de recursos que ayuden a evitarlo.

Detector de plagio TFG de Aprueba Todo Como una empresa especializada en asesoramiento y asistencia en la realización de trabajos universitarios, Aprueba Todo, dispone de un detector de plagio TFG, un programa que hace uso de infraestructura y el motor de busca de una de las plataformas antiplagio más utilizadas en el contexto universitario actual.

Al acceder a la plataforma de Aprueba Todo y cargar el documento del trabajo de grado o tarea a escanear, se informará del precio en función de la extensión de palabras del documento. Una vez confirmado el pago, iniciará el proceso de detección y, finalmente, el estudiante recibirá un informe de plagio en tan solo 30 minutos. En la primera página del mismo se refleja un resumen de las condiciones del texto, así como el porcentaje global de plagio y las fuentes encontradas.

Asimismo, se resalta en rojo las copias literales que se encuentran en el trabajo, en verde las que se encuentren entrecomilladas y en color azul los textos susceptibles de paráfrasis. Toda esta información permitirá al usuario optimizar la condición de su trabajo y cumplir con los requerimientos establecidos por la institución universitaria.