Euroindoor Alcorcón se decanta por la iluminación profesional LED de Optima LED ProTour

La condición lumínica de calidad es una característica muy importante a la hora de escoger una pista de pádel que brinde todo lo necesario para que los deportistas puedan tener una visibilidad acorde y desenvolverse al 100 % de su capacidad, ya sea en el juego como en los entrenamientos.

Dentro de la iluminación artificial, se encuentra cada vez más arraigado el empleo de los focos LED, debido a que este sistema ofrece una serie de ventajas respecto del alumbrado convencional.

Por este motivo, el club de pádel Euroindoor Alcorcón decidió apostar por la iluminación profesional LED de la empresa española Óptima LED.

Ventajas de la iluminación profesional LED en el pádel La práctica activa del pádel requiere de elementos de calidad debido al alto nivel que pueden llegar a alcanzar los jugadores en condiciones adecuadas.

En este sentido, el alumbrado – cuando no puede aprovecharse la luz natural – incide mucho sobre el juego tanto para los propios protagonistas como para los espectadores.

Previo a instalar una luminaria LED en este tipo de pistas es preciso tener presente la clase de instalación, si es interior o exterior, de cristal o muros, para luego analizar la eficiencia energética y lumínica.

El uso de estos focos en las pistas de pádel supone varios beneficios respecto de otros métodos de iluminación. Una ventaja es el ahorro energético considerable de hasta el 70 % de la energía eléctrica. Otro ítem favorable es que estas luminarias disponen de una mayor durabilidad que las tradicionales, resisten más los golpes y se encienden más rápido a comparación de las luces halógenas. La calidad lumínica también representa un 20% de iluminación sin sobrecargar la visibilidad.

Del mismo modo, los dispositivos LED son seguros porque no poseen sustancias nocivas como el mercurio (dañino para la salud) y no tienden a calentarse por lo que no existe riesgo de explosión.

Los productos que distribuye Óptima LED – más allá de reunir estas características – también garantizan que no haya efectos de deslumbramiento en los espacios deportivos y los jugadores puedan seguir con la vista correctamente el trayecto de la pelota.

La iluminación profesional de Óptima LED Óptima LED ofrece dos tipos de iluminación profesional LED para las pistas de pádel: el Foco Proyector LED ProTour y el Foco Proyector LED ProTour Asimétrico.

En esta ocasión se han iluminado 6 pistas con los proyectores ÓptimaLED ProTour Asimétricos de 200w, donde el deslumbramiento ha bajado notablemente, por lo que los jugadores pueden practicar pádel de una manera óptima, además de unas pistas mucho mejor iluminadas, superando hasta x7 la iluminación anterior, que estaba entre 75-100Lx y ahora consiguiendo resultados superiores a 500 lx en pista. Esto ha provocado alegría entre los jugadores y directivos del club.

Por esta razón, el club Euroindoor Alcorcón apostó la iluminación ÓptimaLED ProTour Asimétrico para iluminar sus pistas donde entrenan los jugadores número uno del mundo actualmente.