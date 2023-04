Zero Latency presenta Realidad Virtual Free-Roam, 'el límite está en la mente'

Zero Latency lanza Realidad Virtual Free-Roam, una tendencia en entretenimiento social que utiliza tecnología avanzada para sumergir a los usuarios en un mundo de juego. En él, su cuerpo es el controlador y la experiencia se siente como si fuese real.

La tecnología de Realidad Virtual Free-Roam combina software de calidad con gran imaginación para crear experiencias únicas e inigualables. Con recursos creativos que amplían el espacio y ofrecen experiencias épicas, los jugadores pueden explorar libremente el entorno de juego. Además, las experiencias en los mundos de juego de Realidad Virtual Free-Roam son únicas e irrepetibles gracias a su constante expansión.

Experiencias inimaginables con Realidad Virtual Free-Roam Zero Latency combina la realidad virtual y un entorno físico para crear una experiencia única de videojuegos. Los jugadores pueden moverse libremente y usar una pistola de realidad virtual en espacios de juego a gran escala, diseñados para hasta 8 personas. La empresa utiliza el eslogan "El límite está en la mente" para enfatizar la inmersión total que experimentan los jugadores en un mundo virtual, donde los enemigos y las situaciones parecen completamente reales.

Los jugadores se preparan para el juego poniéndose un arnés y una mochila especial que les permite caminar libremente por un espacio diseñado específicamente para la experiencia. Armados con su pistola virtual, los jugadores se adentran en mundos llenos de acción y aventura, donde los enemigos no son solo píxeles, sino seres virtuales capaces de responder de forma realista a los movimientos del jugador. La sensación de estar inmerso en un videojuego es tan real que muchos jugadores se sorprenden al volver al mundo real.

Zero Latency "Free Roam VR" La empresa australiana Zero Latency, fundada en 2016, desarrolló el concepto de "Free Roam VR", donde los usuarios pueden moverse libremente en la realidad virtual sin cables. Su evolución muestra, durante la primera generación, una mochila para transportar un PC, mientras que en la segunda generación, se trabajó con HP y se utilizó hardware comercial diseñado específicamente para el "Free Roam VR". En su tercera generación, Zero Latency eliminó la mochila y, mediante tecnología WiFi6e, permite la transmisión directa del contenido a través del visor (HTC Vive Pro), haciendo la experiencia accesible también para los niños.

Zero Latency es líder global en VR inalámbrico con más de 100 centros en 25 países, incluyendo Europa con más de 50 locales, 6 de ellos ubicados en España. La empresa ha atendido a 3 millones de clientes y sigue expandiéndose con dos nuevos centros en Valencia y Madrid en 2023. Colabora con UBISOFT y busca lanzar experiencias más avanzadas con desarrolladores AAA en 2023. Además, tiene planes de abrir 400 centros en todo el mundo para el verano de 2026.