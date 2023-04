¿Es posible conducir un SUV, con todo incluido y pagarlo cómodamente?

El segmento de los coches SUV no ha dejado de crecer en los últimos años. De hecho, se trata de una de las categorías que más ha crecido en renting en los últimos años, y no es de extrañar.

La gran aceptación por parte del público de estos vehículos se debe a la versatilidad, comodidad y seguridad que presentan. Además, cabe remarcar que estos modelos se suelen caracterizar por ofrecer un espacio interior más amplio, tanto en el habitáculo como en el maletero. Y de hecho, la mayoría de los coches SUV cuentan con la opción de disponer de hasta 7 plazas, lo cual resulta imposible en coches familiares más pequeños.

Por otro lado, es de destacar que una de las modalidades que más está creciendo para acceder a este tipo de vehículos es el renting de coches. Gracias, entre otros comparadores, a Pug Renting. En su página, pugrenting.com, se puede encontrar una amplia variedad de SUV, con todo incluido, y a cambio de una cuota inicial fija.

Las grandes ventajas del sistema de renting para conducir un SUV Con el servicio de comparadores como Pug Renting es posible disfrutar de la comodidad y practicidad de un SUV sin tener que pagar una gran cuota inicial. Además, este sistema incluye todo lo necesario para disponer del vehículo, como por ejemplo la reparación de averías, la gestión de los impuestos y el mantenimiento mecánico preventivo.

Otro aspecto a destacar, es que los clientes del renting de coches disfrutan además de un seguro a todo riesgo, asistencia en carretera, servicio de reclamación de multas y gestión de todos los trámites administrativos necesarios. Además, en el caso de los autónomos y las empresas es posible compensar el IVA de la cuota mensual y deducirse el 100 % en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Todo ello, incluido a cambio de una cuota mensual fija. Es decir, que no varía hasta la finalización del contrato.

Ofertas, modelos de SUV eléctricos y más en pugrenting.com Este comparador de coches de renting cuenta con distintas secciones enfocadas en la movilidad SUV, que se actualizan periódicamente. Hoy en día, en la categoría "mejores ofertas" es posible encontrar modelos como el Lexus UX 300e, el Hyundai Kona EV y el Citroën ë-C4, entre otros.

La plataforma también dispone de un listado de modelos más económicos, con una cuota inferior a los 300 € mensuales. Entre ellos se encuentran SUV como el Citroën C3, el Seat Arona y el Kia Stonic. Los SUV eléctricos e híbridos también tienen presencia en su catálogo.

Ante tanta oferta, la web previamente mencionada incluye un buscador a través del cual el usuario puede filtrar la búsqueda de coches por rango de precios. De esta manera, encontrar el vehículo perfecto en función de las necesidades de cada uno será mucho más sencillo y rápido.

Por todo ello, quienes estén valorando la posibilidad de contratar un coche SUV en renting, no deben dudar en visitar la web de Pug Renting para comparar entre las diferentes alternativas disponibles.