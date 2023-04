Casvi International American School da algunas claves para elegir colegio

Virginia Caballero, directora de Casvi International American School, ha realizado una entrevista en Onda Madrid sobre la dificultad de elegir un colegio en Madrid y las preocupaciones de los padres. ¿Colegio privado o público? ¿Sistema nacional o internacional? ¿Colegio americano o español? ¿Con clases de chino o alemán? Virginia intenta servir de guía sobre cómo tomar la mejor decisión posible sobre la educación de los hijos.

¿Qué mueve a los padres a la hora de buscar el mejor colegio de Madrid? Según la edad de los hijos, los padres tienen unas necesidades u otras. Hay colegios solamente de Educación Infantil, otros de Educación Primaria, otros de Secundaria y centros escolares donde los niños pueden estar desde 1 año, en guarderías, hasta los 18 años, cuando terminan el Bachillerato.

“Generalmente, cuando se trata de la primera escuela a la que van los hijos, los padres se interesan sobre todo en que sea un entorno seguro”, afirma Virginia Caballero, directora de Casvi International American School. “Cuando los padres visitan nuestro colegio, es una de las primeras cosas que quieren ver. Cómo son las aulas, dónde van a estar sus hijos, con qué profesores…”.

La metodología y los idiomas son otras de las preocupaciones de los padres. En España y, aún más en concreto, en Madrid, la enseñanza tanto en inglés como en español suele ser la primera opción de muchos padres.

Cuando los hijos son más mayores y buscan un colegio de secundaria o Bachillerato, la preocupación de los padres varía sobre las asignaturas, qué notas sacará su hijo, qué apoyos puede tener, prestigio del centro escolar…

Visitar diferentes colegios para conocer distintas metodologías Los métodos de enseñanza han variado mucho en los últimos años. No todos los colegios enseñan de la misma manera, ni todos ofrecen lo mismo. Visitar diferentes colegios y aprender sobre distintas metodologías de enseñanza es la mejor manera de poder tener un panorama general y encontrar el mejor colegio de Madrid para los hijos.

Por otro lado, los padres cada vez están más involucrados en la educación de sus hijos, por lo que buscan poner cara a los que serían sus compañeros de clase, sus profesores, conocer sus clases, el patio…

Hay colegios que optan por organizar jornadas de puertas abiertas para enseñar sus instalaciones y explicar su metodología, pero otros prefieren enseñar el colegio durante todo año, a través de visitas personalizadas con las familias interesadas. “En Casvi International American School, nos gusta dedicar atención personalizada a las familias que vienen a visitar el centro. Sabemos que es una decisión importante y que tienen que conocer presencialmente diferentes colegios. Les animamos a que lo hagan y a que visiten nuestras instalaciones para que vean cómo es un colegio americano y encuentren el mejor colegio americano de Madrid para sus hijos”, afirma Virginia Caballero.

La atención personalizada es una de las características que diferencia centros como Casvi de otros en los que las familias solo tienen la oportunidad de visitar el centro un día y de manera generalizada.

¿Colegio americano o español? Para aquellas familias que buscan una educación internacional para sus hijos, el colegio americano se presenta como una de las mejores opciones para ellos. Su principal distinción es que el idioma de instrucción es el inglés, aunque se mantiene el español en la asignatura de Lengua y literatura española.

Los profesores son nativos en inglés, mayormente americanos, por lo que la inmersión en inglés es completa. No se trata de un colegio bilingüe, sino de una educación casi 100 % en inglés.

Los alumnos de este tipo de centros educativos deben presentar un buen nivel de inglés de entrada, a no ser que se encuentren en cursos inferiores o edades tempranas. En tal caso, serán capaces de absorber el inglés de manera muy rápida y casi sin darse cuenta.

Pasos para encontrar el mejor colegio de Madrid Encontrar el mejor colegio para los hijos puede ser una tarea abrumadora, especialmente en una ciudad tan grande como Madrid. A continuación, se resumen algunos pasos que pueden ayudar a las familias a encontrar el mejor colegio de Madrid.

Determinar las prioridades: antes de comenzar a buscar colegios, es importante tener claras las prioridades y las necesidades de los hijos. Algunos factores importantes a considerar pueden ser la ubicación, el tamaño del colegio, el enfoque pedagógico, la calidad de la enseñanza, las instalaciones, las actividades extracurriculares…

Investigar: investigar el centro escolar y tener toda la información es una de las claves. Se puede empezar por revisar las páginas web de los colegios, observar sus redes sociales, buscar información sobre su enseñanza…

Hacer una lista: una lista de los colegios que más interesen y empezando a investigar más a fondo sobre cada uno de ellos. Esto se puede hacer visitando los colegios personalmente, hablando con otros padres, estudiantes y personal del colegio.

Visitar los colegios: una vez reducida la lista de colegios que más interesan, es importante visitar cada uno de ellos para tener una idea más clara de lo que ofrecen. Al visitar los colegios, se debe prestar atención a las instalaciones, los profesores y el ambiente en general.

Hablar con los profesores y directores: finalmente, se puede hablar con los profesores de los colegios que sean de interés para conocer más sobre su enfoque pedagógico y su filosofía de enseñanza. Esto dará una idea de cómo los hijos pueden adaptarse al estilo de enseñanza del colegio.