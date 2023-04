¿Es posible instalar placas solares en espacios pequeños como balcones?, según Solomnia

Las placas solares para casa son una opción cada vez más popular para aquellas personas que desean reducir la huella de carbono y ahorrar en sus facturas de energía. Muchos individuos creen que para instalar paneles solares necesitan un gran espacio en su propiedad, pero esto no es necesariamente cierto. De hecho, se pueden instalar en espacios pequeños como balcones. Este tema, el cual resulta de gran interés, es ampliado por la empresa Solomnia, la cual se especializa en autoconsumo fotovoltaico. La misma, ubicada en Toledo, tiene una trayectoria de más de 10 años, tiempo que le ha permitido ofrecer soluciones de calidad a muchos clientes.

Según los especialistas: todo lo que hay que saber acerca de las placas solares para casa Los especialistas de Solomnia explican que las placas solares para casa son dispositivos que convierten la energía del sol en electricidad. Indican que, cuando los rayos solares inciden sobre los paneles, los fotones son absorbidos por las células fotovoltaicas, que producen una corriente eléctrica. Agregan que dicha electricidad se puede utilizar para alimentar los electrodomésticos del hogar o se puede enviar a la red eléctrica para su uso posterior.

Asimismo, detallan que para instalar placas solares en un balcón, se necesitan algunos requisitos previos. Recalcan que, en primer lugar, el balcón debe tener suficiente espacio para instalar las placas solares y también deben recibir suficiente luz solar directa para que los paneles funcionen correctamente. Además, exponen que es importante tener en cuenta que el ángulo de los paneles solares también es un factor importante para maximizar la producción de energía.

Remarcan que otro factor importante a considerar al instalar placas solares en un balcón es la capacidad del mismo. Subrayan que los paneles pueden ser pesados, por lo que es importante asegurarse de que el balcón pueda soportar el peso y los soportes de montaje.

No obstante, explican que, afortunadamente, hoy en día existen opciones de paneles solares para casas pequeñas que son perfectos para balcones como, por ejemplo, los paneles solares flexibles, que se caracterizan por ser livianos, por lo que son más fáciles de instalar y se pueden adaptar mejor a diferentes superficies. Manifiestan que otra alternativa son los paneles portátiles, los cuales se pueden usar en el balcón cuando se necesitan y se pueden guardar cuando no están en uso.

Solomnia: expertos en sistema de autoconsumo fotovoltaico Solomnia es una empresa que se especializa en la instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico. Su enfoque principal es la creación de soluciones energéticas personalizadas y sostenibles para negocios para que puedan ahorrar en costes de energía y contribuir con la preservación del planeta.

Con un equipo altamente capacitado y una amplia experiencia en el campo de la energía renovable, Solmnia se ha ganado una reputación sólida en el mercado como líder en la instalación de sistemas solares. Además, la compañía también ofrece servicios de mantenimiento, garantizando la continuidad de la eficiencia energética de sus clientes.