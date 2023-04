Cadenza Electric, distribuidor de material eléctrico que cuenta con suministros de primera calidad

Cuando se lleva a cabo un proyecto relacionado con electricidad, es esencial contar con un buen distribuidor de material eléctrico.

Su función es crucial para facilitar la disponibilidad continua de estos suministros, así como para garantizar el uso de componentes de alta calidad, que permitan cumplir estándares adecuados de rendimiento y seguridad.

En España, una de las mejores soluciones en ese ámbito se halla en Cadenza Electric, un distribuidor de material eléctrico que cuenta con suministros de primera calidad. Su catálogo sobresale por la presencia de marcas ampliamente reconocidas en el sector, como la destacada Schneider Electric y varias otras.

Todo tipo de material eléctrico Cadenza Electric es un distribuidor que ofrece todo tipo de artículos para instalaciones eléctricas, tanto a nivel industrial como doméstico. Su tienda online cuenta con un conjunto de más de 18000 diferentes accesorios, a precios sumamente competitivos en el sector. Todos estos artículos ofrecen altos estándares de calidad, y son fabricados por algunos de los más reconocidos fabricantes en este sector. Uno de los más destacados es Schneider Electric, una marca en la que este distribuidor cuenta con más de 750 referencias en su catálogo.

En este repertorio, se puede hallar todo tipo de insumos para instalaciones eléctricas, como automáticos magnetotérmicos, diferenciales, cuadros eléctricos, fusibles, interruptores, arrancadores y muchos otros productos. Todos estos accesorios se pueden encontrar en versiones a un polo, dos polos, tripolares, un polo más neutro, etc., y con diferentes intensidades nominales. Además, mantienen una red de contacto con diversos proveedores de ferretería y material eléctrico, lo que les permite ofertar y servir también en marcas como Finder, ABB, Leuze, Phoenix Contact, Siemens y muchos otros fabricantes que son referentes en el sector.

Un servicio que cubre cualquier necesidad en el suministro de material eléctrico Cuando se escoge un proveedor de material eléctrico, es importante no solo buscar un catálogo amplio y variado de productos, sino también un servicio de calidad, capaz de brindar un suministro eficiente para las necesidades de la instalación. Esta cualidad es uno de los rasgos que caracteriza al servicio de Cadenza Electric, un distribuidor que cuenta con más de 20 años de experiencia en este mercado, durante los cuales ha brindado su apoyo en diversos tipos de proyectos, como mantenimiento eléctrico de líneas industriales, fabricación y programación de maquinaria, controles de accesos, visión artificial, etc.

Su personal ofrece una atención personalizada para sus clientes, en la cual, ponen a disposición no solo sus productos, sino todo su know-how acumulado a través de los años, para aportar soluciones a las necesidades y requerimientos de cada cliente. Además, gracias a su red de contactos en el sector, están en capacidad de localizar con rapidez cualquier insumo que, al momento de la solicitud, no esté disponible en su stock. De esta forma, ofrece un servicio integral capaz de cubrir cualquier necesidad en el suministro de material eléctrico.