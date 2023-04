¿Cuáles son las ventajas de externalizar las funciones de recursos humanos?

La gestión de talento siempre se ha posicionado como uno de los pilares fundamentales dentro de la organización empresarial. Un buen departamento de recursos humanos, correctamente coordinado y alineado con la dirección de la empresa, es el garante del logro de los objetivos estratégicos marcados por la organización. Por ello, se ocupa en todo momento de disponer del talento necesario para lograrlos mediante la gestión, formación, desarrollo y planificación estratégica de las personas que componen la organización.

Es muy común actualmente que muchas empresas opten por externalizar algunas funciones de recursos humanos, como puede ser el área laboral y de gestión de nóminas. Sin embargo, cada vez más compañías apuestan por una mayor externalización de las tareas operativas del departamento, o directamente externalizando al completo el departamento, debido a sus ventajas. Esto es posible gracias al servicio de empresas como AdelantTa, especializada en brindar apoyo en tareas relacionadas con el área funcional de recursos humanos.

En qué se basa la externalización del departamento de Recursos Humanos La externalización u outsourcing de recursos humanos consiste en aligerar la estructura de una organización, cediendo a terceros la gestión de determinadas áreas o funciones del departamento. De este modo, la empresa delega las tareas más operativas en un partner experto en gestión de recursos humanos, pudiendo centrar sus recursos en la estrategia de negocio.

En este sentido, la externalización se basa en “eliminar tareas no críticas o ajenas a la cadena de valor, delegándolas en asesores externos o en otras compañías”, tal y como apunta Juan Carlos Sánchez, director de AdelantTa. “La externalización de tareas responde a maniobras tácticas, como el ahorro de costes, la operatividad o la agilidad. De este modo, delega los aspectos transaccionales de la gestión organizativa para poder centrarse en su actividad principal o core-business”, comenta.

Un ejemplo de ello es la externalización de las áreas de selección y desarrollo del talento, donde contar con un colaborador externo permite tener acceso a profesionales especializados en la captación de perfiles difíciles de encontrar o con un nivel medio-alto. “Muchos de nuestros clientes confían en nosotros para buscar ciertos perfiles complejos, para el desarrollo del plan de formación anual, la gestión de personas o para proyectos estratégicos clave, como descripción y valoración de los puestos o políticas retributivas”, explica Vanesa Velasco, directora de operaciones de AdelantTa.

Por lo general, estos servicios son requeridos por directivos o empresarios que buscan mejorar la gestión de recursos humanos o externalizar algún aspecto en particular de este departamento. A pesar del auge en la externalización de las tareas del departamento de recursos humanos, Juan Carlos Sánchez puntualiza que “es interesante conservar una persona en la compañía dedicada a aspectos estratégicos como la interiorización de la cultura, el control del clima o la planificación de actividades, que es lo que realmente aporta valor a la empresa”.

Ventajas de externalizar funciones de recursos humanos Contratar el servicio de externalización parcial o total del departamento de recursos humanos ayuda a aligerar la estructura de una organización, eliminando tareas no imprescindibles o ajenas a la cadena de valor. Según indican desde AdelantTa, esto contribuye a reducir costes entre un 15 % y un 25 %. Al mismo tiempo, las empresas que disponen de este tipo de soporte ganan en competitividad.

Además, con la externalización es posible acceder a profesionales especializados en distintas áreas de recursos humanos con los que, de otra manera, sería muy complicado contar. Esto resulta particularmente beneficioso para pequeñas y medianas empresas que necesitan una gestión integral de la fuerza laboral, pero que no encuentran viable contratar de manera permanente a estos especialistas. Finalmente, las empresas que recurren a estos servicios no pierden el control estratégico de su negocio y pueden dedicar más tiempo a su actividad principal.