Creanavarra Centro Oficial de Estudios Superiores, referente en la formación de diseñadores de moda

Los futuros diseñadores eligen Creanavarra para estudiar un Grado Oficial en Diseño de Moda y proyectar su carrera profesional.

Creanavarra Arte Digital y Tecnología está reconocida como una de las mejores instituciones educativas en Diseño de Moda en España. Su experiencia en el sector, su metodología práctica, su equipo docente y su plan de estudios, adaptado a la búsqueda constante del talento y calidad educativa, le hace ser centro oficial referente en la formación de diseñadores/as con su Grado Oficial en Diseño de Moda. Creanavarra apuesta por la creatividad y la innovación que permite al alumnado desarrollar colecciones con una calidad excelente durante sus cuatro años de formación.

Período de matriculación abierto para el curso 2023 -2024 para cubrir las últimas plazas La atención personalizada al alumnado es posible gracias a los grupos de 20 personas por aula de Creanavarra. Esto permite un seguimiento continuado de su progresión y focalizado en potenciar el talento de los estudiantes, todo ello guiado por un equipo docente formado por profesionales en el sector. Desde Creanavarra se prepara al alumnado para poder desenvolverse en las múltiples salidas profesionales vinculadas a la moda como: diseño de moda e indumentaria, estilismo, coolhunter, vestuario teatral y cinematográfico, confección a medida, diseño de complementos o dirección artística entre otros.

Creanavarra en la Mercedes Benz Fashion Week Durante los años de Carrera en Creanavarra, los estudiantes tienen la oportunidad de asistir al mayor evento de moda de España, Mercedes Benz Fashion Week, y conocer de cerca las colecciones de los diseñadores más importantes del panorama nacional, participar en el Kissing Room e ir estrechando relaciones con profesionales del mundo de la moda.

Además, muchos de los estudiantes realizan sus prácticas en algunas de las mejores firmas del panorama de moda que les permiten vivir la Mercedes Benz desde dentro siendo partícipes en el desarrollo de colecciones cómo Dominnico, Malne, Oteyza o Masion Mesa.

Pasarela ‘Fashion Creative’ para mostrar el talento Desde Creanavarra se organizan eventos para que los estudiantes vivan una experiencia total en el diseño de la moda y sus colecciones sean las protagonistas. La mejor forma de conectar con el público es a través de desfiles que les permiten mostrar al exterior los diseños desarrollados y forjar relaciones con profesionales del más alto nivel que comparten con ellos/as la experiencia.

‘Fashion Creative’ es una de las pasarelas organizadas por Creanavarra en la que los verdaderos protagonistas son sus alumnos. Un evento donde se muestran las colecciones desarrolladas y se premia los logros del exalumnado del centro que están destacando en la industria de la moda por su trabajo y talento.

Este tipo de eventos también se combinan con masterclasses impartidas por reconocidas firmas del sector de la moda que comparten con el alumnado las claves de su éxito. Además de visitas a sus atelieres, participación en jornadas del sector o exposiciones en lugares emblemáticos como el ‘Museo del Traje en Madrid’.

Los estudiantes realizan sus prácticas con algunas de las mejores firmas Una de las partes fundamentales en la formación de Creanavarra es la estancia de prácticas del alumnado. Por ello, desde el Departamento de Prácticas se apuesta por generar convenios de colaboración con algunas de las firmas más prestigiosas del panorama de la moda y siempre se buscan las empresas que se adapten al perfil y capacidades del estudiante.

Algunas de las firmas con las que Creanavarra trabaja y su alumnado ha realizado las prácticas han sido: Domminico, Malne, Oteyza, Alicia Rueda, Antonio Velasco, Jordi Anguera, Maison Mesa, entre otras. En algunos de los casos los estudiantes después de su estancia se han incorporado al equipo de diseñadores, y en otros muchos casos, las propias firmas han reconocido y acreditado el alto nivel de formación con el que el alumnado de Creanavarra llega a sus atelieres.

5 razones para estudiar Diseño de Moda en Creanavarra La experiencia y calidad educativa de Creanavarra. Se trata de un Centro Oficial de Diseño con más de 28 años de experiencia formando a diseñadores/as, sus planes de estudios están enfocados en potenciar el talento del alumnado y prepararles para el sector de la moda. Su equipo docente está formado por profesionales del sector que aportan su experiencia y las novedades de la industria.

Metodología ‘Learning by doing’ enfocada en la creatividad e innovación. En Creanavarra se trabaja a través de proyectos y generando colecciones que tengan viabilidad en el sector. Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar y experimentar con diferentes técnicas y materiales para generar diseños únicos que puedan desfilar en cualquier pasarela.

Instalaciones y programas adaptados a la formación en moda. Creanavarra cuenta con unas instalaciones totalmente equipadas con la tecnología de última generación, como talleres de costura, plató fotográfico, aulas para proyectos, taller de dibujo o aula para el trabajo en ordenador. Además, el alumnado cuenta con un campus virtual para el seguimiento de sus materias y los software que emplean los diseñadores.

Proyección internacional. El alumnado de Creanavarra puede enfocar su carrera profesional de manera internacional debió a la doble titulación oficial que obtiene al terminar la formación con el HND - Higher National Diploma in Art and Design (Fashion Design) que corresponde al primer ciclo universitario del sistema británico.

Oportunidades de networking y prácticas. Creanavarra mantiene una estrecha relación con la industria de la moda, forma parte de ACME (Asociación de Creadores de Moda en España) que brinda a los estudiantes oportunidades únicas en el sector como la asistencia a la Mercedes Benz Fashion Week, masterclass con los mejores diseñadores del momento y prácticas en las mejores firmas.