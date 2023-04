Lobitos & Co ofrece productos BARF para la alimentación de los perros

La dieta para perros BARF se ha convertido en una de las tendencias dentro de la alimentación para mascotas en los últimos años, debido a que preserva las vitaminas, los aminoácidos y los nutrientes esenciales.

En ese sentido, Lobitos & Co es una tienda online y física ubicada en Madrid que se especializa en la comercialización de productos para garantizar la alimentación saludable de las mascotas. A pesar de que la empresa hace énfasis en la comida para perros y gatos, los clientes pueden adquirir otros productos como comida, refugios y comederos para fauna silvestre.

Lobitos & Co es una tienda de productos para mascotas que agrupa algunas de las mejores marcas de BARF Desde la sección exclusiva dedicada a la dieta para perros BARF, quienes cuentan con la presencia de un perro dentro de su familia pueden realizar su elección entre las mejores marcas del mercado. Entre ellas se encuentran la marca de productos alimenticios para perros WildBalance, cuyas recetas están elaborados a partir de ingredientes como el pollo, el pavo y el cordero.

Otra de las marcas especialistas en dieta para perros BARF es Dieta Yum, una empresa que ofrece menús elaborados con buey, ciervo, conejo, cordero, pavo, salmón y una mezcla entre pollo y ternera. Por su parte, la marca NaturesFood BARF es reconocida por la elaboración de comida en forma de hamburguesitas con base en varios ingredientes.

Una de las ventajas de la tienda de productos alimenticios para mascotas que comercializa Lobitos & Co es que dispone de precios variados que se ajustan a las necesidades de los clientes. Por ello, las personas pueden adquirir los menús de dieta para perros BARF para asegurar una alimentación con base en las necesidades nutricionales de su mascota.

Beneficios de la dieta BARF para perros La principal característica de la dieta para perros BARF es que utiliza ingredientes 100 % naturales y caseros que aportan una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes a las mascotas. A diferencia de los piensos, los alimentos de dieta para perros BARF no están altamente procesados, por lo que aseguran una serie de beneficios para la salud.

Uno de los principales beneficios de la dieta para perros BARF es que evita enfermedades producidas por una mala alimentación con productos ultraprocesados y altos en carbohidratos. En segundo lugar, los productos alimenticios BARF aumentan la energía y vitalidad de los animales, además de fortalecer su pelaje e incrementar su brillo.

Para aprovechar los beneficios de la dieta para perros BARF, los clientes pueden realizar un pedido desde el sitio web de Lobitos & Co, con la opción adicional de envío a domicilio en Madrid para las dietas BARF y hacia toda la Península para otros productos y marcas. Por otra parte, la empresa brinda asesoría para quienes desean saber cómo llevar a cabo una transición progresiva del pienso a los alimentos 100 % naturales.