Curso online para aprender inglés en línea, con Learn Hot English

Hoy en día, algunas personas que se proponen aprender inglés se enfrentan a desafíos como la falta de tiempo para asistir a clases presenciales, ya sea por motivos personales o laborales, por lo que prefieren aprender inglés desde casa. A través de este método, consiguen una alternativa flexible e interactiva para aprender el idioma sin limitaciones de tiempo y ubicación.

En internet, existen ofertas educativas para la enseñanza del inglés, sin embargo, a la hora de elegir una opción es importante valorar una que ofrezca las herramientas necesarias para aprender el idioma a distancia. En este sentido, Learn Hot English ha desarrollado una metodología para aprender inglés online de manera fácil y divertida con cursos dirigidos tanto para particulares como para empresas.

Opciones Básicamente, existen 3 opciones para particulares o empresas para estudiar desde casa.

Teleformación: estudiar en un campus online.

Presencial: clases con un profesor de inglés nativo por vídeo (Zoom, Teams, etc.).

Mixta: mezcla de los dos previos. Un curso online en el campus virtual y clase (por Zoom o Teams).

¿Cuáles son los beneficios de aprender inglés desde casa? La ventaja más evidente de estudiar inglés en línea es que no hay limitaciones de tiempo, el alumno aprende a su propio ritmo y avanza en sus lecciones de acuerdo a sus necesidades. Por otra parte, es una alternativa más cómoda, ya que pueden elegir desde dónde recibir las lecciones, sea en casa, desde la oficina, una cafetería o, incluso, desde la playa, con tan solo un ordenador portátil o el móvil con conexión a internet.

Otros de los beneficios de esta modalidad de enseñanza es que las personas aprenden el idioma a través de un software interactivo que facilitan el aprendizaje. Por ejemplo, Learn Hot English tiene un campus online en el que los usuarios pueden elegir en qué formato desean recibir sus clases. La plataforma tiene material en audio y video con contenidos prácticos para mejorar el listening, así como ejercicios interactivos para fortalecer la lectura, la gramática y el vocabulario inglés.

La formación en línea está distribuida en cursos para niveles distintos o necesidades (inglés general, inglés de negocios…). Un curso medio tiene 15 unidades de aprendizaje, aproximadamente, 50 horas de estudio, bajo una metodología de autoaprendizaje lúdica y dinámica que deja atrás los convencionalismos tradicionales del aprendizaje presencial, siendo una alternativa más sencilla para aprender un nuevo idioma.

¿Qué importancia tienen los cursos de inglés para empresas? Formar a los empleados en el aprendizaje del inglés es algo sumamente importante para las compañías porque les garantiza poder atender y relacionarse con clientes a nivel internacional de forma fácil y fluida. Asimismo, es una oportunidad que tienen las empresas para expandirse a otras naciones sin limitarse por las barreras idiomáticas, ni verse en la necesidad de contratar a un traductor, por lo que representa un ahorro en gasto de contratación.

La oferta de cursos de inglés online para empresas sigue la misma línea, con las tres opciones: teleformación, clases presenciales y la opción mixta (una combinación de los dos últimos). Como con particulares, los cursos de inglés online para inglés general, el Business inglés de Learn Hot English tienen la finalidad de aumentar el nivel de compresión, gramática y expresión del idioma inglés, a través del contenido que más se utilizan en el entorno corporativo o general y dejar que el alumno desarrolle sus habilidades habladas.

Las formaciones de la academia de idiomas son impartidas por profesores nativos del inglés que realizan un seguimiento adecuado del avance académico de los alumnos. De este modo, garantizan el éxito del aprendizaje en inglés a distancia.

¿Así que, cuál es la mejor opción de las tres que ofrecen empresas como Learn Hot English? Desde luego, sería la opción mixta. No solamente se puede bonificar (si el alumno es de una empresa), además, tiene la flexibilidad de estudiar en una plataforma muy completa que desarrolla todas las habilidades del inglés, pero además, hay clases con un profesor experto que ayuda con la materia, y que corrige errores, enseña vocabulario nuevo y da al alumno la oportunidad de poner en práctica, a través de discusiones, conversaciones, debates, juegos de rol, etc. lo aprendido en el campus virtual.

Esta es una opción popular entre las empresas que utilizan créditos FUNDAE. Los estudiantes reciben clases a distancia mientras trabajan codo con codo con profesores nativos. La plataforma les invita al estudio a través de contenidos premium elaborados según las necesidades del alumnado en su editorial propia.