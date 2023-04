Las ventajas de la bonificación FUNDAE, por R&A Business Training

Es muy probable que alguna vez se haya oído hablar sobre la bonificación FUNDAE, pero realmente, ¿qué es?

Las empresas se enfrentan a grandes cambios tecnológicos y laborales constantemente, teniendo que adaptarse, en muchos casos, de forma muy rápida a la nueva situación. Para solventar este problema, pueden llevar a cabo cursos o formación adaptada a sus nuevas necesidades corporativas. Sin embargo, no todas las empresas disponen de un presupuesto para invertir en formación.

Esta necesidad fue detectada por las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CIG) y empresariales (CEOE, CEPYME) más representativas, así como por las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Por ello, crearon la Fundación Tripartita, actualmente conocida como FUNDAE. Y una de sus funciones es ayudar, sobre todo a las empresas más pequeñas, a afrontar sus nuevos retos formativos y necesidades de reciclaje de personal mediante formación bonificada.

Aunque FUNDAE tiene muchas funciones, es importante saber que no imparte ni organiza cursos, simplemente se limita a bonificarlos a través de lo que conoce como crédito formativo o crédito FUNDAE. Son las empresas interesadas las que contratan la formación con terceros y de forma paralela, bien por ellas mismas o ayudadas por consultorías especializadas en formación para empresas, solicitan la bonificación a FUNDAE. De forma resumida, este sería el proceso:

La empresa decide hacer una formación, como, por ejemplo, cursos de Ventas.

Directamente o a través de una consultoría de formación para empresas, se realizan los trámites necesarios con FUNDAE.

La empresa abona la formación a la consultoría o formador encargado de impartir el curso.

La empresa recupera parte o todo del dinero invertido (dependiendo de su crédito formativo) mediante una bonificación en los seguros sociales.

¿Quién puede realizar un curso de formación bonificada? Cualquier trabajador por cuenta ajena dado de alta en el régimen general de la seguridad social puede realizar formación bonificada. Es importante remarcar que los profesionales que trabajen en régimen de autónomos no pueden acogerse a la bonificación FUNDAE.

El empleado podrá formarse dentro de su organización siempre que la empresa cumpla con unos requisitos establecidos y exista acuerdo entre ambas partes. Además, el curso o formación debe de estar relacionada con el puesto de trabajo y actividad empresarial.

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas para solicitar la bonificación FUNDAE? Las empresas que deseen recibir formación bonificada deben cumplir con una serie de requisitos para que puedan recibir la bonificación FUNDAE:

Deben de tener sus centros de trabajo ubicados en el territorio estatal, y sus trabajadores deben cotizar por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social.

Las empresas deben de estar dadas de alta en el Registro Mercantil durante todo el periodo del curso.

Estar al día con los pagos de Hacienda y Seguridad Social.

Informar a la Representación Legal de los Trabajadores.

Comunicar las fechas de inicio y finalización de las acciones formativas cumpliendo con la normativa y los plazos establecidos. La comunicación se lleva a cabo a través de la aplicación alojada en la web de FUNDAE.

Garantizar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y la gratuidad de las mismas para sus trabajadores.

Garantizar la evaluación de las acciones formativas.

Realizar el abono de los cursos realizados.

Finalmente, someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control que hacen las Administraciones Públicas competentes y los demás órganos de control, asegurándose de su desarrollo satisfactorio.

¿Quién puede gestionar la bonificación FUNDAE? La propia empresa puede gestionar la bonificación FUNDAE. Sin embargo, es aconsejable realizarlo a través de una empresa especializada en formación bonificada. Realizar formación a ''coste 0'' es muy atractivo, pero los departamentos de RR. HH son conocedores de los riesgos y de la meticulosidad del proceso. Y encomendarlo a empresas que den la seguridad y confianza de que se está en buenas manos es clave. La normativa alrededor de FUNDAE es cambiante, así como su plataforma y los criterios de los inspectores del SEPE que son los que hacen las actuaciones de seguimiento de las acciones formativas realizadas, por lo que estar acompañado en el proceso de formación de personas que trabajan día a día con este sistema ayudará a poder llevar la formación a los trabajadores de forma segura y el departamento de RR. HH. no tendrá una sobrecarga de trabajo adicional.

En R&A Business Training son especialistas en formación para empresas. Realizan ''formación bonificada llave en mano''. Además de impartir la formación, ya sea en la modalidad presencial, cursos online o formación in company, también se ocupan de la gestión de la bonificación FUNDAE.