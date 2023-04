Construcción de piscinas de cara al verano, de la mano de Esencial Pool

España tenía alrededor de 1,3 millones de piscinas para el verano de 2022, cifra que ubicada al país en la cuarta posición del mundo en ese sector. La pandemia y las altas temperaturas que se han alcanzado significaron un despegue en cuanto a la popularidad de la construcción de piscinas privadas para las familias. Atendiendo esta creciente demanda, Esencial Pool trabaja en la construcción de piscinas de cara al verano con excelente tecnología para la economía de sus clientes, la estética en el diseño y la mayor sostenibilidad ambiental posible.

Cero tuberías y ultrafiltración, excelentes alternativas para las piscinas Esencial Pool ofrece a sus clientes la construcción de piscinas con cero tuberías, lo que implica un enorme valor añadido en cuanto a la estética y al mantenimiento, ya que, entre otros motivos, los tubos suelen desgastarse con el tiempo y requerir de ajustes.

En adición a esto, el sistema de ultrafiltración que instala la empresa permite a sus clientes ahorrar en electricidad y gastar hasta un 90% menos de agua, lo cual lo hace cuatro veces más eficiente que un filtro de arena. Asimismo, el sistema no requiere de floculantes, agentes clarificadores ni coagulantes que, junto al ahorro en agua y energía, consiguen que sea una alternativa más ecológica. Asimismo, funciona de manera más silenciosa e inteligente en comparación con sistemas convencionales, con una dosificación de PH y una limpieza de fondos que operan automáticamente.

En cuanto al diseño, la empresa ofrece diferentes posibilidades que incluyen la construcción de piscinas elevadas o incluso la disposición de cascadas que aportan belleza y un sonido relajante al hogar.

Por otro lado, entendiendo que para muchas familias no resulte posible cubrir en un solo pago el costo de la piscina de sus sueños, Esencial Pool ofrece alternativas de financiación de hasta cinco años.

Garantía de años cimentada en la experiencia y la calidad Esencial Pool es una empresa con trayectoria y un equipo de expertos en el sector, pilares sobre los cuales puede ofrecer algunas de las mejores garantías del mercado: 2 años para los componentes no fungibles de la piscina, 10 años en caso de que haya alguna filtración, 20 años para la estanqueidad de la piscina, y 50 años para la estructura. Así entonces, estas cifras demuestran por qué construir una piscina es una apuesta que traerá enormes beneficios en cuanto al ocio y la relajación de la familia en el corto, mediano y largo plazo; y por qué elegir Esencial Pool es decidirse por la calidad, la economía, la tecnología, la estética, la sostenibilidad ambiental y la tranquilidad.