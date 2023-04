La importancia del personal shopper inmobiliario, según Nexitum

Los inversores inmobiliarios cada vez son más. La razón es que invertir en inmuebles puede resultar un negocio muy rentable si se hace correctamente. No obstante, en muchas ocasiones, estos no cuentan con una buena orientación, por lo que terminan haciendo inversiones que no les generan ganancias o, peor aún, que se traducen en pérdidas significativas. Afortunadamente, hoy en día, existen empresas que se dedican a brindarles ayuda a estas personas. En el país, una de ellas es Nexitum, un personal shopper inmobiliario que se encarga de buscar las mejores alternativas a sus clientes en función de sus necesidades y requerimientos.

Nexitum se ha convertido en una empresa aliada de los inversores inmobiliarios Los inversores inmobiliarios son individuos o empresas que se dedican a comprar bienes raíces para alquilarlos o venderlos y así obtener un retorno importante de capital. Hacer una inversión inmobiliaria no es algo que se deba tomar a la ligera. Lo más recomendable es contratar a especialistas en el área como la compañía Nexitum.

El personal shopper inmobiliario de Nexitum se enfoca en buscar a los clientes un producto en el mercado inmobiliario que les genere rentabilidad en un corto, mediano o largo plazo, dependiendo de lo que cada uno quiera.

El equipo multidisciplinar de esta empresa tiene más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, tiempo que le ha permitido obtener una amplia red de contactos, lo que, a su vez, le otorga acceso a inmuebles con precios competitivos y con una potencial rentabilidad.

Los servicios que se les brinda a los inversores son varios. Por un lado, hacen diseño de estrategia de la inversión a realizar, que engloba estudios de prospección de mercado, búsqueda y selección de activos y elaboración y aplicación de Due Diligence. Por otra parte, hacen gestión de patrimonios inmobiliarios, es decir, administración de inmuebles y patrimonios, y desinversión o venta de activos, que incluye valoración y comercialización de activos y estudio de optimización.

Es preciso mencionar que para los inversores no residentes ponen a disposición un servicio especializado para personalizar aspectos económicos y fiscales que garanticen tanto legalidad como rentabilidad.

Cuáles son las ventajas de contar con un personal shopper inmobiliario Para hacer una inversión inmobiliaria, ya sea adquirir una propiedad residencial, comercial, industrial, etc., es recomendable contar con un personal shopper inmobiliario. Las ventajas que brindan estos profesionales son muchas, entre las cuales destaca el ahorro de tiempo en la búsqueda del producto indicado

Asimismo, con un personal shopper disminuyen los riesgos a la hora de hacer una inversión, ya que detectan al instante cláusulas abusivas, vicios ocultos en los inmuebles, etc. Sumado a todo lo mencionado, los expertos en materia de inmuebles simplifican todos los procesos relacionados con la gestión de trámites.