eSea y su sistema de propulsión eléctrica acuática para kayak o paddle surf

Los deportes acuáticos como el paddle surf (SUP) o el kayak están experimentando un crecimiento que se manifiesta año a año en España.

Estas actividades son saludables, no tienen impacto en el medioambiente y proveen momentos de adrenalina y de contacto directo con la naturaleza.

Por otra parte, una de las innovaciones que se ha registrado en la práctica de estos deportes es la incorporación de un propulsor eléctrico acuático como los que fabrica la marca eSea. Este sistema de propulsión, diseñado por la empresa eSea Tecnology, cuenta con baterías recargables y se puede acoplar a cualquier embarcación ligera, tanto hinchable como rígida.

Ventajas del propulsor eléctrico acuático para la práctica de paddle surf y kayak Ante la proximidad del verano, los aficionados al SUP o al kayak cuentan con una nueva manera de disfrutar de estas actividades. En este sentido, el propulsor eléctrico acuático eSea proporciona experiencias gratificantes, ya que permite a sus usuarios permanecer más tiempo en el agua.

Este dispositivo se puede usar como asistente adicional al remar o navegar, como propulsor para recorrer pequeñas distancias o como asistente para volver a tierra en caso de necesidad. Por lo tanto, hace que la práctica de estos deportes sea más segura.

Asimismo, una de sus características centrales es la sencillez, ya que ha sido diseñado para que sea fácil colocarlo en los 4 modelos de quilla más habituales en el mercado. A su vez, tanto en una tabla como en un kayak, el usuario puede continuar con la práctica del deporte sin sufrir alteraciones. En este sentido, cuando el dispositivo no es activado no modifica el comportamiento de la embarcación.

Por otra parte, las baterías del eSea ofrecen una autonomía de 2 horas y la potencia del propulsor se puede controlar a través de un mando a distancia que tiene 3 niveles de potencia. Además, esta empresa ha desarrollado una app que permite personalizar el propulsor en función del deporte que se practique.

El propulsor eSea es ideal para tareas de salvamento Además de mejorar la experiencia de deportistas acuáticos, este dispositivo es sumamente útil como herramienta de apoyo de equipos de rescate. Tanto equipos de salvamento como policías o bomberos pueden usarlos para contar con un empuje extra en momentos críticos en los que unos segundos marcan la diferencia.

Con respecto a esta modalidad de uso, el dispositivo eSea ha sido probado por equipos de rescate del País Vasco, que han podido comprobar que tanto su capacidad de manejo como su potencia ayudan a optimizar el rendimiento físico de los rescatadores. Entonces, con esta ayuda, es posible reducir el tiempo de llegada y retorno en ríos o playas.

El propulsor eléctrico acuático eSea es un dispositivo que permite disfrutar experiencias más satisfactorias a bordo de una tabla de paddle surf o un kayak. Además, permite desarrollar deportes acuáticos con mayor seguridad.