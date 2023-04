'46 segundos', la novela firmada por un especialista en antiterrorismo

Editorial Caligrama sorprende a los críticos literarios con un vibrante thriller que llega firmado por Xavier Messing, una referencia internacional como consultor de instituciones de Inteligencia y Contrainteligencia. «Para el autor de una novela, no hay nada más precioso que el tiempo y la confianza que le ha otorgado el lector. Desde la primera página, el autor asume la gran responsabilidad por este inestimable depósito. El lector confía en que, con cada palabra, el autor lo va a transferir a otra dimensión de la reflexión cotidiana. Un autor que respeta a su lector no puede ignorar la evidente injusticia en la que el lector, a pesar de estar sumergiéndose en un contenido ficticio, entrega su auténtico ser a cambio. Es por esta responsabilidad que la imperfección del autor no será su más mínima justificación ante el lector». Son palabras de Xavier Messing en el prólogo de 46 segundos, una obra literaria que ha llegado para quedarse en el imaginario colectivo.

Con bastante probabilidad, se encuentran ante la primera novela que, en términos prácticos, muestra con toda claridad al lector cuáles son los mecanismos que se ponen en valor en las operaciones psicológicas de Inteligencia. La trama funciona, con absoluta precisión, como una clase magistral para identificar los conceptos que deben manejar los especialistas internacionales que traten con el Kremlin y los servicios especiales rusos. De hecho, la filosofía de la Inteligencia Rusa aparece minuciosamente descrita, junto con sus particulares métodos de operación y las estructuras ilegales que los amparan.

La trama, edificada con una mirada larga y enorme ingenio, sitúa al lector en medio de una confrontación entre la Inteligencia Rusa y un equipo internacional de especialistas en Inteligencia y operaciones psicológicas que se ha establecido para librar esta batalla. El objetivo del Kremlin será desestabilizar Europa utilizando factores ideológicos, culturales, étnicos y separatistas; también empleará corrientes políticas extremas para generar conflictos. Se trata de un lúcido análisis, vestido de novela, sobre cómo opera la conciencia colectiva. Para los que desean entender el funcionamiento sibilino la Ingeniería Social, ha llegado al puerto adecuado.

Hay que echar, sin entrar en destripamientos inoportunos, un vistazo para paladear la profundidad del conocimiento geoestratégico que ofrece: «En el mundo de la gente inteligente, no hay tal cosa como fake news. El mundo, a pesar de su compleja naturaleza, es, en sus vectores principales, bipolar, Michael. Vida o muerte. Verdad o mentira. Considerando el término fake news desde nuestra perspectiva operativa, o se nos permite mentir impunemente y entonces podemos hacer lo que queremos y con quien queremos, o la mentira es sujeta a sanciones penales y hay que cuidar lo que se dice. Con una mentira experta, podemos ejercer presión que derrocará Gobiernos, romperá la integridad social, cuestionará la identidad nacional o causará la dimisión de altos mandos que nos estorban en la realización de nuestro objetivo».

Queda claro que es una obra lúcida e imprescindible para analizar como es debido la líquida realidad que nos rodea.

El autor Xavier Messing atesora una dilatada experiencia profesional desde el año 1992. Es consultor internacional de instituciones de Inteligencia, Contrainteligencia y fuerzas antiterroristas. Autor de más de 450 programas de capacitación en varias regiones del mundo. Ha obtenido múltiples premios por la lucha contra el terrorismo y por la creación de unidades operativas especializadas. Es considerado como todo un experto en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Rusia y China, entre otros. Profesor con un posdoctorado en Psicología Práctica, con la especialidad en Psicología Subversiva. Galardonado con la medalla de oro por logros científicos en reconocimiento del desarrollo de un sistema metodológico original para instituciones de Inteligencia.

