Definición de peritaje vehicular y cuándo se necesita

Debido a la oferta y demanda existente en el comercio de automóviles, existen algunas personas inescrupulosas que buscan aprovecharse de la confianza y del poco conocimiento de los compradores para vender un coche en condiciones inadecuadas ya sea con antecedentes legales, reparados de mala forma, etc.

Situaciones como estas pueden evitarse recurriendo al peritaje vehicular. Se trata de una evaluación técnica que se realiza para determinar el estado actual de un vehículo y determinar su valor comercial en caso de compra venta. Así, el proceso ayuda al comprador a tomar la decisión acertada a la hora de adquirir un coche usado.

En Colombia, una de las empresas más solicitadas en este sector es elperito.com, ya que realiza una revisión integral de cada vehículo, ofreciéndoles a sus clientes una información completa sobre el verdadero estado de los vehículos.

Garantizar el estado real de un vehículo con el peritaje vehicular El peritaje vehicular es un proceso de investigación llevado a cabo por un profesional de la mecánica e ingeniería automotriz que se encarga de determinar el estado, vida útil de un vehículo y de emitir un juicio de valor para la compra segura o no. El proceso se complementa con un documento que viene acompañado de imágenes para que tanto el vendedor como el comprador entiendan de manera práctica y sencilla cuál es el estado real del coche.

Elperito.com brinda un servicio de peritaje de coches muy completo que analiza hasta 240 elementos de inspección, mecánicos, físicos, estéticos y legales de un coche. La evaluación aborda datos importantes que pueden incidir en el valor comercial de un vehículo como el estado de la carrocería, motor, sistema eléctrico, verificación de fugas, fuga de fluidos, etc. Al finalizar la revisión, los profesionales entregan un informe final con una sección de "anexos", donde destacan los elementos que requieren revisión y deben ser reparados de manera inmediata para evitar complicaciones a futuro.

Toda esta información será de gran utilidad para ambas partes interesadas. El vendedor tiene una idea más clara sobre el estado de su vehículo a la hora de hacer la tasación comercial. Por otra parte, ayuda al comprador a tomar una mejor decisión de compra y evita caer en estafas u ofertas engañosas.

¿En qué casos es recomendable solicitar un servicio de peritaje vehicular? El procedimiento es de gran utilidad en casos de compra venta de vehículos usados, especialmente, si el comprador no tiene suficientes conocimientos en materia mecánica y desea tener una opinión objetiva del estado de un coche. Por otro lado, el peritaje vehicular también es un recurso de valor para las aseguradoras, ya que a través de este análisis pueden tasar el precio del vehículo para proteger su valor en caso de accidentes, fallas mecánicas, etc.

En cualquiera de las situaciones, es recomendable contar con un servicio profesional de peritos en Colombia como elperito.com. La empresa cuenta con sedes físicas en Bogotá, Cali y Medellin, desde donde brinda un servicio integral para la peritación de vehículos.