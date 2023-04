La apertura de la primera franquicia de marce en España de By Alex Coffee

La marca By Alex Coffee llega a la hostelería en forma de franquicia de marca. Este 3 de abril, By Alex Coffee inauguró su primera franquicia de marca en España.

Ubicada en el centro de la bella localidad mediterránea de Almerimar, en Almería, esta nueva franquicia de la marca By Alex Coffee y San Andrés propone una oferta en la localidad apostando por lo diferente, el café de especialidad y un diseño de local californiano, agradable y tranquilo.

Por otro lado, en el nuevo establecimiento, estarán disponibles una serie de servicios hosteleros, desde un desayuno único en la zona, platos de cocina elaborados con productos 100 % de alta calidad, cócteles, etc.

Entre otros servicios, se encuentra su agradable terraza adecuada a cada temporada del año.

El formato de franquicia de marca By Alex Coffee es, para la compañía, un reto en el desarrollo de la marca en el país. Sin embargo, hasta ahora, la firma solo estaba presente con venta directa y e-commerce. De cara al futuro, By Alex Coffee planea más aperturas con el objetivo de hacer crecer su cuota de mercado nacional.

San Andrés, por su parte, crea un local diferente y un espacio único en la localidad de Almerimar, nos explica Diego Ruíz, gerente de San Andrés: “llevo más de una década de experiencia en cafetería de proximidad y conocemos cómo adelantarnos a la competencia, mantener una calidad superior en productos de diario y tener un café que consiga fidelizar al cliente. Es por eso que hemos confiado en By Alex Coffee, sabemos que conseguimos exclusividad y sobre todo un producto que nos diferencia de los demás”.

Esta es la primera inmersión de By Alex Coffee como franquicia de marca en España con el objetivo de conseguir la excelencia diaria con un café de especialidad, tratado desde su plantación al tueste. Esta operación, hacia un posicionamiento nacional, supone una inversión de 1,2 millones de euros para la compañía.

By Alex Coffee y San Andrés han decidido ofrecer un blend exclusivo en café de especialidad y un café de origen cada semana para tener así su innovación con el lanzamiento de sus productos.