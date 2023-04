El catálogo de Belltron incluye campanas electrónicas o carillón electrónico

Desde hace siglos, el sonido de las campanas empezó a grabarse en el imaginario de personas y comunidades como un llamado a la congregación y a compartir, tanto en momentos de trascendencia espiritual como en celebraciones. Bajo las consignas de conservar toda la calidad y los matices de ese sonido de arraigo ancestral, aportarle facilidades a los sacerdotes en su labor diaria y poner a su disposición un rango más amplio de notas, Belltron ofrece servicios de campanas electrónicas o carillón electrónico.

¿Qué ofrece, exactamente, Belltron?

Belltron pone a disposición del sacerdote una amplia gama de productos y servicios para la parroquia que pueden facilitar el día a día del párroco y parroquianos.

¿Qué son las campanas electrónicas?

El carillón electrónico Belltron es un reproductor de alta gama del sonido de las campanas, capaz de reproducir una cantidad ilimitada de melodías religiosas. El sonido de las campanas de diferente tamaño es reproducido fielmente: de las notas graves y profundas, hasta las agudas, en cualquier combinación posible.

¿Cómo surge la idea de diseñar y crear campanas electrónicas para las iglesias?

La idea de la reproducción del sonido de las campanas nace en los años 80 cuando un párroco italiano de provincia, Don Marino Ciarrocchi, preocupado por su ineficaz y anticuado sistema de campanas, se valió de dos técnicos para que estudiaran un nuevo sistema fiable y fiel para su parroquia.

Alcanzado el logro con éxito, y satisfecho el sacerdote, los dos técnicos decidieron fundar Belltron, que desde entonces ha estado desarrollando y adaptando sus productos a las necesidades crecientes de párrocos y parroquianos.

¿Cuáles son las ventajas que ofrecen respecto a las campanas tradicionales en las iglesias?

La ventaja principal de un sistema de carillón electrónico es la posibilidad de reproducir melodías con un rango completo de notas, cosa que sería imposible únicamente con un número limitado de campanas o con campanas desafinadas.

Otra ventaja relevante es la económica, siendo un sistema de campanas electrónicas considerablemente más barato que uno de campanas tradicionales.

¿Cómo se controlan o configuran las campanas electrónicas?

La configuración es totalmente automática. Un técnico especializado dejará el sistema programado, según las exigencias y gustos del párroco. El modelo con conexión a internet permite además su control a través de una aplicación Belltron.

¿En qué zonas de España se realizan las instalaciones de las campanas electrónicas?

El sistema de campanas electrónicas es muy sencillo de instalar y se puede realizar en toda España.

Aproximadamente, ¿cuántas campanas de este tipo habéis instalado hasta la actualidad?

Los sistemas de carillón electrónico llevan instalándose exitosamente en todo el mundo desde hace 35 años. Desde entonces, miles de iglesias siguen gozando del servicio y sonido de las campanas.

¿Cuáles son las opiniones que dejan los clientes acerca de este sistema?

Todos los sacerdotes y feligreses quedan más que satisfechos y encantados con el resultado, así como con el servicio posventa de la empresa.

Un claro testimonio sobre los beneficios que brinda el servicio de Belltron es el del Padre Iñaki Lete, salesiano y párroco en el Santuario de María Auxiliadora, ubicado en Madrid. Según dice, desde que llegó a esa parroquia hace siete años, había sentido la necesidad de contar con un medio de comunicación o sonido de campanas para avisar a los fieles sobre eventos y celebraciones.

"Me llegó la noticia de Belltron y me asesoraron muy bien", cuenta el Padre Iñaki. Precisamente, en ese proceso de asesoría de Belltron al que acudió se pudo identificar cuáles eran las especificaciones ideales para el sonido de su parroquia. A partir de esto, se tomó la decisión de instalar un sistema de campanas electrónicas que al padre le resultó muy útil, efectivo y fácil de manejar, con el valor agregado de contar con diversos tipos de sonido para poder emplear en cada ocasión en particular, tales como Navidad, el mes de mayo y las diferentes fiestas religiosas. Hablando desde la satisfacción que le supuso esta experiencia, el padre Iñaki Lete recomienda a todos los otros párrocos los sistemas y la atención que ofrece Belltron.

Así entonces, con más de 16.000 equipos funcionando en iglesias y catedrales del mundo, Belltron ofrece un servicio en el que confluyen tradición, innovación y eficiencia para aportar soluciones de calidad a los párrocos y comunidades religiosas.