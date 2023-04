Gestionar la herencia legítima con Abogados Herencia Barcelona

De acuerdo con la normativa actual relacionada con los bienes de sucesión y el caudal hereditario, se consideran como los primeros beneficiarios de los bienes del fallecido a los hijos y al cónyuge, en especial, cuando no son designados como herederos en algún testamento.

Este proceso se conoce como la herencia legítima y tiene una serie de requerimientos en el momento de reclamarse. Cómo se calcula la cuota legitimaria y que se debe tener en cuenta para iniciar los trámites legales de sucesión de bienes.

Cuota legitimaria Es necesario tener en cuenta que para los fallecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 2009, la reclamación de la legítima prescribe a los 10 años de presentarse el deceso del propietario de los bienes. Para fallecimientos anteriores a esta fecha, el plazo alcanza hasta un periodo de tiempo de 15 años.

Cada comunidad autónoma tiene una normativa particular para el trámite de herencia legítima, el cual se encuentra regulado por el Código Civil Español. El código reconoce que el cálculo de la cuota legitimaria parte las dos terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre, quienes pueden disponer de una porción de estos dos tercios para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.

En el caso de Cataluña, la herencia legítima se traduce a una cantidad en dinero equivalente al 25 % del importe del valor neto de los bienes y derechos de herencia, los cuales se valoran de acuerdo al precio real o de mercado del día de fallecimiento, descontando las deudas del propietario y los gastos de última enfermedad.

Finalizado el cálculo del valor de la herencia, todos los herederos se ven obligados a pagar un importe de cuota legitimaria, teniendo en cuenta los intereses desde la fecha de fallecimiento hasta el día del pago. Todo este proceso aplica para el supuesto de herencia más común que tiene que ver con una relación padre e hijo. Sin embargo, la ley también regula otras relaciones familiares que pueden reclamar su parte de la herencia, por lo que se debe estudiar cada caso en particular para que la repartición sea transparente e igualitaria.

