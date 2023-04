En la obra ‘Mujer soberana de tu cuerpo’, la valenciana, Mariló Sánchez, invita a las mujeres a 'despertar sin tabúes'

Se trata de un libro destinado a despertar la energía femenina de sus lectoras para quererse más y mejor

CÍRCULO ROJO.- ‘Mujer soberana de tu cuerpo’ es un libro al que merece la pena prestar atención. Mariló Sánchez se dirige a todas las mujeres para que se conozcan y aprendan a quererse bien. “Somos muy exigentes con nosotras y nos dejamos siempre para el final y leyendo se puede entrar en autoconocimiento muy personal y amoroso con una misma. La obra deja a un lado la sociedad para entrar en nosotras”, explica ella misma. Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, las mujeres que lean este libro descubrirán cosas que nunca antes habían pensado y sobre todo a hacerse cargo de su cuerpo. Así, este libro surge de la propia consciencia de la autora de la poca conexión que tienen algunas mujeres con su propio cuerpo. “Me di cuenta en el confinamiento que las mujeres estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo. Hay un porcentaje muy elevado que no tiene mucho conocimiento de nuestra parte femenina, más de lo que sabe todo el mundo. Estamos muy desconectadas de los cambios que experimenta nuestro cuerpo durante los ciclos menstruales. A muchas mujeres les da asco la sangre menstrual y también problemas con las relaciones sexuales. Existen muchas creencias limitantes que nos dejó el patriarcado, que están instaladas en nuestra cabeza y hay que poner un poco de luz a todo esto”, sentencia la propia Mariló.

Sinopsis Momento de despertar sin tabúes, de empoderarse y ponerle luz al lado femenino. Este libro ha sido escrito para ayudar a las personas a transformarse en las mujeres que realmente son, a conectar con su verdadera esencia, a descubrir su cuerpo, su sensualidad, sexualidad, sus órganos.

Es un libro escrito para cada mujer y para todo aquel hombre que quiera conocer más a la mujer.

Existe un gran desconocimiento en muchas áreas de la feminidad por culpa de tantos años de opresión y tabúes vividos por todos, tanto hombres como mujeres. La esencia femenina se ha ido diluyendo porque esta sociedad quiere que las mujeres corran, que las mujeres sean lineales. La energía femenina está cayendo en el olvido. Ahora, la mayoría de las mujeres en esta sociedad trabaja desde la energía masculina. Encontrar la diferencia entre empoderamiento a la mujer que esta sociedad enseña y el verdadero empoderamiento femenino.

La mujer es cíclica, posee un grandioso poder en su interior cuando se conecta realmente consigo.

Cada vez existen más problemas menstruales, de infertilidad, de sexualidad, de infelicidad…

Atreverse a sumergirse en este libro, a encontrar la belleza de aceptarse tal como uno es y del maravilloso cuerpo de la mujer.

Solo se necesita saber.

Solo se necesita sentir.

Solo se necesita ser.

Autora Mariló Sánchez Pastor (Valencia, 1969) En estos momentos habita donde el alma la lleva.

Ama tanto viajar, que nunca nadie sabrá dónde está si no se le pregunta. Como buena Cáncer, es soñadora, inquieta y autodidacta. Después de trabajar 26 años en una empresa como ejecutiva, abandona todo y se lanza al vacío para seguir su corazón y escuchar su cuerpo, ya que le hablaba con dolores. Se dio cuenta del gran desconocimiento que tiene la mujer sobre sí misma. Está claro que no se puede saber lo que no se sabe, ni se es consciente que no se sabe. Las mujeres han venido a este planeta a ser libres, a disfrutar de la vida, de su cuerpo, de su sexualidad y a conectar con la abundancia que son. También a poner luz a su linaje para ir sanando todas las creencias, tabúes y patrones que llevan encima y de los que no se es consciente. Fruto de todas estas experiencias, se compromete a trabajar con el femenino y a acompañar a mujeres para que descubran todo aquello que nunca les explicaron.