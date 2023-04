First Step in UK ofrece cursos de preparación para los exámenes de Cambridge

Los exámenes de Cambridge son certificados oficiales a nivel mundial para determinar el nivel de inglés de un estudiante. En una gran variedad de países alrededor del mundo, estos exámenes ayudan a los universitarios y profesionales a conseguir mayores oportunidades de becas y empleos en el extranjero. Además, resultan ideales para practicar y fortalecer el conocimiento del inglés, así como para conocer el nivel del mismo. En First Step in UK, las personas pueden encontrar preparación exámenes Cambridge realizadas por profesionales con experiencia en docencia y conocimiento amplio del idioma.

¿Cómo es la preparación de First Step in UK para aprobar los exámenes Cambridge? First Step in UK es reconocida como una organización dedicada a ayudar a los estudiantes y profesionales a encontrar cursos de inglés en Bristol, Inglaterra, adaptados a sus necesidades. Dentro de este catálogo de opciones de cursos de inglés, se encuentra la preparación exámenes Cambridge para quienes buscan conseguir un certificado del idioma válido a nivel internacional.

Actualmente, ofrece formaciones enfocadas en los exámenes PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) y CPE (C2) que tienen un período de duración de, aproximadamente, 10 semanas. Asimismo, los alumnos también pueden escoger un intensivo de 4 semanas en verano para tomar el examen FCE o CAE en tiempo record.

Para que el aprendizaje resulte más eficaz, First Step in UK ofrece una programación didáctica centrada en las preguntas o temáticas frecuentes que aparecen en los exámenes y un estudio profundo y práctico de la lectura, escritura, habla y escucha. A su vez, imparten clases puntuales de gramática, vocabulario y lenguaje funcional que son requeridas para pasar los exámenes de Cambridge.

Más información sobre la preparación exámenes Cambridge de First Step in UK La preparación exámenes Cambridge que ofrece First Step in UK está dividida en 20 clases por la mañana para el aprendizaje general del inglés y 10 clases por la tarde. De esta manera, los estudiantes estudian el idioma y, al mismo tiempo, adquieren nuevo conocimiento para realizar mejor las prácticas. Además de esto, el grupo de alumnos por cada curso es bastante reducido, ya que el objetivo de cada formación es que los profesores puedan centrarse en los estudiantes tanto en grupo como de forma individual.

Por otra parte, la preparación exámenes Cambridge de First Step in UK ayuda a los estudiantes a desarrollar estrategias óptimas para realizar las tareas con mayor eficacia y organizar mejor su aprendizaje. Como punto extra, los cursos incluyen recursos gratuitos como libros, materiales de Cambridge Exams, salas de estudio, ayuda con la pronunciación, entre otros.

First Step in UK ayuda a estudiantes de Bristol y a extranjeros de España y otros países del mundo a prepararse para aprobar los exámenes de Cambridge. A su vez, la empresa los asesora antes de la realización de cualquiera de los cursos y los apoya en la búsqueda de alojamiento cerca de las escuelas de inglés.