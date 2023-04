La publicación del segundo libro de Carlos José Gil Soler, 'Soledades y silencios', un relato que juega con la poesía

Dirigido a jóvenes y adultos, amantes del género de la poesía que, a su vez, tengan interés por temas actuales como la guerra o la pandemia.

Soledades y silencios mezcla de manera innovadora el relato corto con la poesía de influencias clásicas. Con estilo propio, Gil Soler defiende valores como la libertad, la rebeldía y la justicia: “el nexo común es la Soledad y el Silencio, es un viaje interior, claramente introspectivo”.

Autor reconocido que empezó su andadura literaria con la publicación de Noche eterna y cálido amanecer confiesa sentirse inspirado por la pluma de reconocidos escritores como Federico García Lorca, Unamuno, Robert Owen, Allende o Julio Verne, entre otros.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, en palabras del autor: “un viaje introspectivo escrito en verso que, aunque es poesía, tiene algo de microrrelato fantástico con una variedad de géneros inusual y donde el arte cinematográfico y la literatura se fusionan armoniosamente”.

Sinopsis Soledades y Silencios es un viaje interior a las entrañas del alma, los protagonistas viven un conflicto permanente que les pone a prueba. Desde ese aislamiento y reflexión cada cual encuentra su salida, todos sufren y meditan desde su posición y perspectiva. Vuelven temas ya tratados en Noche eterna y cálido amanecer: el anhelo de libertad que se persigue desesperadamente, el instinto de supervivencia y los sueños megalómanos de los aviadores, la malformación física y el concepto de belleza, el amor rebelde, la dimensión del mundo celestial con la realidad violenta que se vive, la fe llevada al límite por los siervos de Dios, la aventura de los navegantes que no conocen el miedo y siempre la simbología de escritores clásicos españoles y latinoamericanos que entronca con la cultura y tradición literaria, también el cine, desde sus orígenes hasta la actualidad más vanguardista.

La soledad y el silencio es la nota característica de todos los personajes: a ese estadio se llega por marginación y dolor, por la incomprensión de los artistas que viven en tiempos inconexos con su propio universo, por la temeridad de enfrentarse a retos imposibles, por no despertarse en la vida o no superar la muerte, por ostentar una posición de dominio que no llena el vacío, por una vanidad absurda, por sufrir la crisis de fe o por un poder que enloquece.

Esta vez he introducido dos temas que están de candente actualidad: el drama de una pandemia y el horror de una guerra. Hay religión y creencia, pero también ciencia, la búsqueda de una salida imperiosa y un temor latente en mí: la malograda evolución de la guerra fría y el riesgo de una inminente crisis nuclear.

Este poemario va más allá de mi primera obra experimental, esta vez pretendo que el lector se vea reflejado en mis versos como en un espejo, descubriéndose de nuevo.

Autor Carlos Gil Soler, nacido en Blanes el 25 de febrero de 1976, es abogado y juez sustituto, especialista en Derecho Civil de Cataluña, Mediación y Derecho Penal Económico. En su poesía une el cine y la literatura combinando los diferentes géneros, en su narración evoca las obras literarias y cinematográficas que más le han marcado en su trayectoria vital. Soledades y silencios es el segundo poemario tras Noche eterna y cálido amanecer, si el primero era esencialmente descriptivo y el paisaje entraba en la historia como un protagonista más, en esta ocasión el estilo es introspectivo, los personajes escuchan la voz de su alma y el autor plasma en sus versos las emociones más íntimas, todo ello a lo largo de cuarenta poemas escritos entre octubre de 2020 y mayo de 2021.