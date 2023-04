En Pixelesfera son conscientes de cómo funciona el marketing y que sus resultados se miden en dinero generado

Muchas personas piensan que marketing y publicidad son lo mismo. Sin embargo, no son sinónimos. Si bien ambos conceptos están estrictamente vinculados, cuentan con características que los diferencian.

Davide Bollati y Eleazar Luis, fundadores de Pixelesfera, explican por qué es fundamental conocer estas diferencias para saber cómo y cuándo recurrir a cada una de ellas en una estrategia de comunicación en una empresa o negocio. En el mundo online, muchas empresas o consultores de marketing se promocionan (a ellos y a sus clientes) a través de conceptos como posicionamiento de marca o construcción de imagen positiva. Esto para una pyme no sirve, porque los resultados son a muy largo plazo. Lo mejor para una pyme es el marketing de respuesta directa, y en Pixelesfera son expertos en este tipo de estrategias y son conscientes de cómo funciona el marketing y de que el único resultado que importa es aquel que se mide con dinero.

Qué es la publicidad La publicidad es una técnica que se apoya en herramientas (YouTube, Google, Facebook, etc.) para dar a conocer un producto o servicio de forma que persuada al destinatario, a través de diferentes mensajes y medios pagados por un patrocinador o anunciante. Su objetivo es elaborar y emitir un mensaje que capte rápidamente la atención del mayor número de consumidores posibles, con el fin último de introducirlos en un embudo de ventas para aumentar la facturación del negocio.

Además, no solo promociona el producto o el servicio, sino que también permite conectar con un público objetivo y crear la primera relación con los usuarios si nunca han oído hablar de la firma. En este sentido, la publicidad es clave para el proceso de comercialización de una empresa y se la considera una rama del marketing.

Qué es el marketing y en qué se diferencia de la publicidad Por otro lado, el marketing es una disciplina que busca desarrollar estrategias y pensar acciones estratégicas destinadas a satisfacer las necesidades del consumidor final, a conectar de una forma profunda con sus necesidades y deseos y que esto se traduzca en mayores ventas, visibilidad y posicionamiento efectivo para la empresa. Cuando Davide Bollati y Eleazar Luis hablan del posicionamiento, se refieren a un posicionamiento que ayude a vender más lo antes posible, que es el objetivo de marketing de respuesta directa.

Su punto de partida es investigar y analizar el mercado, para luego elaborar la mejor estrategia y hacer una planificación de los medios y los métodos a emplear, entre ellos la publicidad. De esta manera, la diferencia entre estos dos conceptos se basa en que mientras el marketing se enfoca en conocer al público objetivo y diseñar estrategias que atiendan sus necesidades y requerimientos con el objetivo último de generar la venta, la publicidad se encarga de crear un método efectivo de comunicación que promueva el mensaje de marca a dicho público y capte su atención.

En este camino, hoy en día, la mayoría de las empresas reconocen la importancia de contar con una estrategia de marketing online y de publicidad para ganar una ventaja competitiva. Sin embargo, muchas agencias de marketing se venden con conceptos abstractos cuando el principal objetivo de ello es la monetización y el aumento de las ventas. Ante este panorama, Pixelesfera y su marketing de respuesta directa es una compañía con experiencia y resultados contrastados, que desde sus inicios ha desarrollado en 218 planes de marketing y ha logrado más de 20 millones de euros de ingresos generados para sus clientes.