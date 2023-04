Los usuarios de Amazon Prime Video probablemente estén familiarizados con todas las películas, programas de televisión y contenido original del servicio de transmisión. Pero, se puede ver Amazon Prime Video en un televisor inteligente.

¿Qué es Amazon Prime Video? Amazon Prime Video es un servicio de transmisión de vídeo que viene con su membresía a Amazon Prime. Incluye películas, programas de televisión y contenido original de Amazon Studios. Está disponible en la mayoría de los dispositivos, incluidos ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes y smart TV.

Los miembros de Amazon Prime tienen acceso a Amazon Prime Video. Amazon Prime Video está disponible en cualquier dispositivo que admita Amazon App Store o que tenga instalada la aplicación Amazon Video. También puede transmitir contenido desde su teléfono a otros dispositivos utilizando un conector HDMI, conexión wifi y tecnología Miracast/Airplay.

Cómo ver Amazon Prime Video en una smart TV Amazon Prime Video solo está disponible para ciertos televisores inteligentes. Se puede retransmitir Amazon Prime Video en el televisor instalando la aplicación móvil, que está disponible para iOS y Android. Una vez instalada en el teléfono, hay que pulsar en el icono Transmitir en la parte superior de la pantalla. En un iPhone o iPad, esto estará en la esquina superior derecha; en un dispositivo Android, es probable que esté en un cuadro que aparece cuando se despliega hacia abajo desde la barra de menú superior de cualquier aplicación que se esté usando.

Depués, hay que seleccionar en qué dispositivo ver Amazon Prime (por ejemplo, "TCL Mini LED TV"). Luego, elegir si transmitir conexiones de red inalámbricas en lugar de solo a través de cables HDMI (que no siempre son convenientes).

Con el ordenador, se puede transmitir Amazon Prime Video a un televisor usando el navegador Chrome. Primero, hay que encender el navegador y acceder a Amazon.com/Video. Luego, hacer clic en "Dispositivos de transmisión" en el menú de la barra lateral izquierda y seleccionar el dispositivo de transmisión (por ejemplo, Apple TV).

Después, hacer clic en el botón "Transmitir" en la esquina superior derecha de su pantalla. Esto mostrará una lista de dispositivos disponibles, seleccionarlo y decidir si transmitir a través de conexiones de red inalámbricas.

Chromecast Chromecast es un dispositivo de transmisión de medios que se conecta al puerto HDMI y permite reproducir vídeo desde un teléfono inteligente o tableta en la pantalla grande. También se puede transmitir contenido en línea directamente a Chromecast a través de aplicaciones compatibles como Netflix, HBO NOW y Hulu.

Para usar Google Chromecast con Prime Video, primero hay que actualizar la aplicación Prime Video a la última versión para iOS o Android y seguir los pasos a continuación:

Elegir el icono Transmitir de la aplicación Prime Video.

Elegir el dispositivo Chromecast que se quiere emplear.

La aplicación Prime Video de la tableta Fire no se puede conectar a un Chromecast.

Elegir una película que desea ver. El monitor conectado a Chromecast mostrará este título.

En dispositivos iOS, hay hacer lo siguiente para modificar la configuración de subtítulos de Chromecast:

Elegir una película. El monitor conectado a Chromecast mostrará este título.

Dejar de enviar contenido al dispositivo para actualizar la configuración de subtítulos en Chromecast para iOS. Luego, elegir un estilo para sus subtítulos en Configuración > Accesibilidad > Subtítulos y Estilo > Subtítulos. Cuando se está emitiendo un título en un teléfono inteligente Android, tocar el menú de tres puntos que aparece en la pantalla. Activar Mostrar subtítulos y elegir Estilos de subtítulos. Desde ese menú, también se puede elegir el tamaño y el estilo del título.

Otras maneras de ver Amazon Prime Video en un televisor Mirarlo a través de una consola Xbox One. La aplicación está disponible en las consolas Xbox One y Xbox 360 buscando "Amazon Prime Video" en Microsoft Store (EE. UU., Reino Unido, Australia).

Mirarlo a través de una consola PlayStation 4. La aplicación está disponible en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 3 buscando "Amazon Prime Video" en PS Store. Una vez descargada la aplicación, aparecerá en la sección Listo para instalar de la pantalla de inicio. Si no aparece allí, se puede ir a Mis juegos y aplicaciones y presionar el botón A.

Mirarlo a través de un dispositivo TCL Roku. La aplicación está disponible en todos los modelos actuales de dispositivos Roku buscando "Amazon Prime Video" en Roku Channel Store. Una vez descargada la aplicación, aparecerá en la pantalla de inicio en cuestión de minutos.

Conclusión Amazon Prime Video es un servicio que se puede utilizar para transmitir algunos programas y películas, así como contenido original.

Los televisores inteligentes de TCL admiten ver Amazon Prime Video. La experiencia de ver películas puede ser aún mejor con TCL's smart big-screen TVs.

