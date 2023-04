20 enfermedades más comunes en perros, por Dogfy Diet

Las enfermedades en perros pueden surgir por diferentes motivos. Al igual que los humanos, también están expuestos a cientos de patologías que derivan de un cuidado precario. La parte más importante del proceso es saber identificar las diferentes señales que los perros hacen para saber si están enfermos o no.

Estas afecciones en los perros pueden surgir por una predisposición genética, por no prevenir mediante la vacunación, e incluso por una mala alimentación. De esta última causa se ocupa Dogfy Diet, la cual cubre toda necesidad nutricional por medio de comida natural para perros.

Enfermedades recurrentes en los perros Las enfermedades que pueden tener los perros son muy diversas, por lo que los dueños deben procurar su prevención, o su tratamiento con profesionales. Las patologías más comunes son: la otitis canina (inflamación del conducto auditivo), moquillo (similar al sarampión humano), dermatitis canina (inflamación de la dermis), cistitis (vejiga inflamada por bacterias); Leishmaniosis canina (transmitida por mosquitos y solo prevenida por productos antiparasitarios), artritis canina (propia de perros en edad avanzada), diarrea (proveniente del sistema digestivo), alergias (requisan mínima medicación), parvovirus (enfermedad fulminante que afecta a los cachorros), enfermedad periodental (pérdida de dientes), tos de perreras (afecta bronquios y traquea), hepatitis canina (afecta al hígado), rabia (afecta al sistema nervioso), leptospirosis (bacteria que acarrea síntomas), brucelosis (puede generar abortos espontáneos), conjuntivitis (inflamación del ojo), toxoplasmosis (afecta al sistema neuromuscular, digestivo y respiratorio), enfermedad de Lyme (insuficiencia renal por garrapatas), gastritis (sobreproducción de ácido gástrico) y cáncer (rápida división celular).

Comida natural saludable para perros en Dogfy Diet La alimentación es una de las bases que debe tener un perro para que crezca sano y fuerte. De no ser así, esto no solo puede acarrear el debilitamiento de su cuerpo, sino también la aparición de enfermedades tales como la diarrea. Más allá de cualquier bacteria, la diarrea proviene de una alteración en la flora intestinal del perro, por lo que una dieta rica en nutrientes es la mejor solución.

Para cubrir todas las necesidades nutricionales y proteicas, Dogfy Diet se centró en la producción de comida natural para perros. El hecho de no ser alimentos industriales provoca que la proteína de los alimentos no se pierda, permitiendo una digestión más rápida y ligera.

A su vez, la naturalidad de los alimentos colabora en el cuidado dental de los caninos, complementando con una hidratación conjunta con la propia comida. Todos estos beneficios son posibles debido a la producción 100 % casera de alimento para perro de Dogfy Diet, los cuales ayudan a los perros a desarrollar un sistema inmunológico óptimo.