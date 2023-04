Clínica Eyecos explica cuáles son las ventajas del láser NewEyes frente a la queratopigmentación

El tatuaje corneal o queratopigmentación es un procedimiento cosmético que ha ganado popularidad durante la última década en España y en otras partes del mundo.

Se trata de un tipo de intervención que permite cambiar el color de ojos de las personas introduciendo un pigmento que tiñe la córnea mediante el llamado láser de femtosegundo para conseguir la tonalidad deseada.

Dentro de este campo oftalmológico, la Clínica Eyecos ha realizado desarrollos innovadores en cuanto a otra técnica superior desde hace más de 10 años. En este sentido, expone las ventajas del láser NewEyes sobre la queratopigmentación o el tatuaje corneal.

Con el foco en la seguridad del paciente La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) advirtió que los pacientes sometidos a la técnica de queratopigmentación pueden sufrir, entre otras muchas complicaciones, descompensaciones corneales que los lleven a la pérdida de su transparencia.

Sin embargo, el método de Iridoplastia láser NewEyes 7G que promueve la Clínica Eyecos de Barcelona asegura un éxito “cercano” al 100 %, al focalizar todos sus esfuerzos en la seguridad del paciente.

La técnica consiste en aplicar impactos de láser sobre la superficie anterior del estroma iridiano, lo que produce la eliminación de la capa superficial pigmentada del iris, dejando intactas las subyacentes de menor pigmentación. De esta manera, con la intervención se logra reducir las capas superficiales pigmentadas de iris y así obtener una apariencia de color más clara (tonalidad azulada, turquesa o grisácea).

Quien se somete a este tratamiento pasa por un proceso donde se descarta que padezca alguna patología ocular y que pueda presentar efectos secundarios. De hecho, la clínica en su sitio web pone a disposición del paciente un formulario de descarga directa donde debe dar el consentimiento para el proceso.

En cuanto a sus ventajas, el nivel de eficacia del láser NewEyes es muy elevado, ya que permite en forma progresiva y rápida el cambio del color del iris, pasando del marrón al azul, turquesa o grisáceo. Asimismo, confirma su seguridad el hecho de que, tras completar la técnica, no se han observado cambios refractivos, disminución de la agudeza visual, limitación de los reflejos pupilares, uveitis subagudas o crónicas, o elevaciones de la presión intraocular.

Además, asegura la predictibilidad del resultado porque al paciente, antes de comenzar el tratamiento, se le advierte que no puede escoger exactamente el color final. De esta manera, la clínica se basa en tres factores de predicción: el grado de pigmentación del paciente, comparación fotográfica con otros casos realizados y las características genéticas de sus familiares.

Un método innovador con respaldo científico La técnica inventada en 2012 por el director médico de Eyecos, Pedro Grimaldos, destaca por ser segura, eficaz y predictible.

También cuenta con el respaldo de numerosos estudios de investigación y desarrollo de universidades nacionales y centros científicos internacionales. A su vez, sus resultados han sido expuestos en congresos de ciencia, publicaciones internacionales, monografías y libros.

Tras once años de seguimiento no se han descrito complicaciones reseñables con el método. Incluso, especialistas han descartado el riesgo a largo plazo de padecer glaucoma y han asegurado que no genera fotofobia ni disminución de la visión.