MYCA Clínica Dental sobre cómo y dónde curar una bolita de carne en la encía

La aparición de lo que comúnmente se llama como bolita de carne en la encía tiene múltiples causas, aunque la más común es una infección bacteriana. Esto puede ser causado por placa, caries o partículas de comida atascada en los dientes. A su vez, este problema, que se denomina técnicamente como forúnculo, protuberancia o absceso, rara vez puede ser un síntoma de cáncer oral. Por este motivo, es fundamental realizar una consulta con un especialista.

Según indican los profesionales de MYCA Clínica Dental, ante la aparición de estos bultos y de síntomas como dolor, es conveniente ir al dentista para efectuar un diagnóstico y, de ser necesario, comenzar con un tratamiento. La mayoría de las veces la solución a este problema resulta sencilla.

¿Cómo se trata una bolita de carne en la encía? El origen de este cuadro, también llamado ebullición de encías, suele estar en algún defecto en los procedimientos de higiene bucal, por lo que habitualmente los odontólogos comienzan por sugerir un mejor cepillado y el uso de hilo dental. Además, pueden recetar un enjuague bucal antibacteriano que sirva para combatir cualquier infección bacteriana o un tratamiento con antibióticos. Estos son los tratamientos más habituales.

En otros casos los pasos a seguir dependen de las causas del problema. Por ejemplo, los abscesos pueden ser causados por dentaduras postizas que no tienen un correcto ajuste y golpean las encías. En estos casos, el dentista debe enderezar las prótesis.

En cambio, si la causa es una caries lo que hay que hacer es solucionar la infección en el diente mediante un tratamiento de conducto.

Por último, si el origen del problema está en una enfermedad de las encías, el procedimiento incluye la realización de una limpieza dental profunda para eliminar la infección.

En todos los casos, el odontólogo puede disponer de la extirpación del bulto si lo considera necesario. Estos procedimientos también se acompañan de una limpieza profunda para evitar nuevas infecciones.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de este problema? A veces, este tipo de protuberancias o lesiones no resultan fácilmente visibles, aunque siempre pueden encontrarse a través del tacto o con los elementos disponibles en una clínica odontológica.

Por lo general, los pacientes que padecen este problema sufren síntomas como sensibilidad a las bebidas o alimentos muy fríos o calientes, mal aliento crónico, secreción de pus, sangrado e inflamación en las encías. En algunos casos, estos forúnculos producen dolor de oídos, náuseas, fiebre y cuadros de fatiga.

Antes de recurrir a remedios caseros de dudosa efectividad, los especialistas de MYCA Clínica Dental recomiendan efectuar una consulta con un profesional.

Si bien en la mayoría de los casos la aparición de una bolita de carne en la encía no es un problema de gravedad, siempre es conveniente descartar enfermedades que pueden resultar más difíciles de atravesar.